Yine, yeniden, Sacha Boey

Galatasaray 2023-24 sezonun devre arasında rekor bonservisle Bayern Münih’e gönderdiği Sacha Boey’i geri aldı. 30+5 milyon Euro’luk bonservisle sarı kırmızılıların en pahalı oyuncu satışı olan Fransız futbolcunun yokluğu son 2 senelik süreçte ciddi olarak hissedildi. Öyle ki Cimbom bu süreçte Boey’in eksikliğini gidermek için Serge Aurier, Elias Jelert, Przemyslaw Frankowski ve Wilfried Singo’yu renklerine kattı. Fakat bu oyuncular da beklenen performansı gösteremedi.

8 FARKLI İSİM SAĞ BEKTE OYNADI

Boey sonrası ilk hamle olan Aurier sakatlıklar nedeniyle verim alınamadı. Bonservisine 9 milyon Euro ödenen Elias Jelert de beklentilerin uzağında kaldı. Danimarkalı futbolcu bu sezon Southampton’a kiralandı. Frankowski Ocak 2025’te opsiyonla kiralandı ancak yazın Lens’e geri döndü. 30.7 milyon Euro’ya alınan Singo da sakatlıklar nedeniyle sağ beke aranan kan olamadı. Bu süreçte teknik direktör Okan Buruk, asıl mevkileri farklı olsa da Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Metehan Baltacı ve son olarak Roland Sallai’yi bu bölgede görevlendirdi.

1 MİLYON 750 BİN EURO MAAŞ ALACAK

BAYERN Münih’te istediği kadar süre alamayan ve kiralanması gündeme gelen Boey’e G.Saray’ın yanı sıra Marsilya da talip olurken 25 yaşındaki futbolcu hem Şampiyonlar Ligi faktörü hem de bildiği bir takım olması nedeniyle sarı kırmızılıları tercih etti. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan Sacha Boey için Bayern’e 500 bin Euro kiralama bedeli verilecek. Sarı kırmızılılar isterse sezon sonu 15 milyon Euro’ya bonservisini alabilecek. Oyuncu da yarım sezon için Galatasaray’dan 1 milyon 750 bin Euro maaş alacak.