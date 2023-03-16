Yine yaparsın Fenerbahçe! Kadıköy'de rakip Sevilla

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turunda ilk maçta 2-0 yenildiği Sevilla’yı bugün sahasında konuk ediyor. Taraftarının desteği ile kazanıp adını çeyrek finale yazdırmak isteyen sarı lacivertlilerin turu geçebilmesi için 3 farklı galibiyet alması gerekiyor. 2 farklı galibiyetlerle maç uzatmaya gidecek. Tek farklı galibiyet ya da beraberlikte ise çeyrek finale çıkan takım Sevilla olacak.

2008'DE PENALTILARLA BİTTİ

2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yine Sevilla ile eşleşen Fenerbahçe evinde 3-2 kazandığı maçın rövanşında normal süreyi 3-2 geride kapatırken, uzatmalara sonra penaltılara giden karşılaşmada seri atışlarda rakibini saf dışı bırakmayı başarmıştı

LINCOLN SEZONU KAPATTI

F.Bahçe'de sakatlığı süren Luan Peres ile ilk maçta sakatlanan ve sezonu kapatan Lincoln Henrique görev alamayacak. Ara transferde alınan Oosterwolde ise şans veriirse Avrupa Ligi’nde ilk kez forma giyecek.

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3- · İspanyol takımlarını konuk ettiği 4 Avrupa maçının üçünü kaybeden F.Bahçe, tek galibiyetini son karşılaşmada Sevilla’dan 3-2’lik skorla aldı

6- · Sevilla, Türk takımlarına rakip olduğu son 6 maçı da kaybetmedi. İspanyol ekibi 5 galibiyet, 1 beraberlik aldığı bu seride son 3 maçı kazandı

14- · F.Bahçe, Avrupa’da çift ayaklı eleme turlarında ilk maçını deplasmanda kaybettiği 14 eşleşmenin hiçbirinde turlayamadı. (ön elemeler hariç).