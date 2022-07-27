Yine olay yine Anderson Talisca! Sözleşmedeki ilginç maddeyi kullandı ama kritik gün! | Türkiye'ye transfer ihtimali...

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Transfer döneminde Türk takımlarıyla her zaman adı anılan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, takımı Al Nassr'ın Al Fateh ile karşılaştığı son maçta ise penaltı kaçırmış, sonraki dakikalarda kırmızı kart görerek oyunda atılmasıyla eleştirileri oklarının hedefi olmuştu.

VAR'ın müdahalesi ile topsuz alanda rakibine yaptığı hareketin ardından oyun dışı kalan Talisca'ya taraftarlar tepki göstermiş oyuncunun kulüpteki geleceği sorgulanmaya başlamıştı. Anderson Talisca bir kez daha ortalığı ayağa kaldırdı...

KULÜPTE KAOS YARATTI: BENİ BAŞKA OYUNCULARLA KARIŞTIRMAYIN

Arap basınında yer alan habere göre; yıldız futbolcu bir kez daha kulüpte kaos yarattı. Öyle ki Talisca, A Nassr'ın İspanya'daki sezon öncesi kampına zamanında katılmadığı için büyük bir tepkiyle daha karşılaştı.

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Brezilya'da müzik çalışmaları içerisinde olan ve partilere katıldığı videolar ortaya çıkan Talisca, "Parti yaptığımı söyleyerek beni başka oyuncularla karıştırmayın. Burada olmamın sebepleri var. Kısa süre içinde takımımla olacağım." şeklinde bir açıklama yayınladı.

KRİTİK GÜN BUGÜN! SÖZLEŞMEDEKİ MADDE..

Öte yandan oyuncunun sözleşmesindeki özel maddeye göre lig bitimiyle 30 gün tatil yapma hakkı bulunduğu da iddialar arasında. Burada kritik nokta sezonun 27 Haziran'da sona ermesi. Talisca gün içerisinde kampa katılmazsa sözleşmedeki bu maddeyi de çiğnemiş olacak.

GUSTAVO DA GELDİ, TALİSCA YOK

Öte yandan Al Nassr, Fenerbahçe'den Luiz Gustavo'yu transfer ettiğini açıkladı. Al Nassr kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Luiz Gustavo'yu bedelsiz olarak kadrosuna kattığını, Gustavo ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

Luiz Gustavo yeni sezonda Talisca ve Aboubakar'ın forma giydiği Al Nassr'da kariyerine devam edecek. Brezilyalı futbolcu, takımla tanışırken Vincent Aboubakar onu karşılayan ilk isimlerdendi.

TÜRKİYE İHTİMALİ ÇOK UZAK AMA...

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Suudi Arabistan’ın Al Nassr Kulübü’nde forma giyen Anderson Talisca’nın kazancı ve toplam maliyeti konusunda yapılan araştırma, futbolcunun yılda 8 milyon Euro gelir elde ettiğini ortaya koydu.

Bu da her dönem adı Türkiye ile anılan oyuncunun ülkemize geri dönüşünün önünde kocaman bir engel. Kulübüyle gerginlik yaşayan Talisca'nın kampa katılım zamanı geleceği açısından da kritik bir önem taşıyor. Sözleşmede kulübün yaptırım haklarıyla ilgili net bilgiler olmasa da yüksek maaşından çıkmak için Arap kulübü yeni bir hamlede bulunabilir.

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