Yine Marius Sumudica, yine olay! Çılgına döndü...

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Suudi Arabistan Ligi'nin 28. haftasında Al Feiha ile Al Raed karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerle 1-1 berabere biten müsabakaya Al Raed'in Teknik Direktörü Marius Sumudica damga vurdu.

Kendi taraftarıyla tartışan Rumen teknik adamı, teknik ekibi zor sakinleştirdi ve güçlükle soyunma odasına götürüldü. Sumudica'nın çileden çıktığı anlar yayıncı kuruluş kamerasına anbean yansıdı.

EMEKLİLİKTEN DÖNDÜ

Türkiye'de Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'da teknik adamlık yapan Marius Sumudica her hareketiyle olay oluyordu. Saha kenarındaki reaksiyonları, maç önü-maç sonu açıklamaları ve dobra kişiliğiyle çok konuşulacak işlere imza atan Rumen çalıştırıcı son açıklamasında emekli olacağını dile getirmişti.

Sumudica açıklamasında "4 Mart'ta 52 yaşında olacağım. Futbol nedeniyle çok fazla ihmal ettiğim güzel ailemle daha fazla zaman geçirmeden vakti geldi. Ailemden özür diliyorum. Futbol bana her şeyi verdi ama ailem daha fazla ilgiyi hak ediyor. En fazla bir hafta içinde futbol benim için tarih olacak. Karımı, çocuklarımı, ailemi seviyorum ve Tanrı bana bu adımı atmam gerektiğini söylüyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Bu sözlerden kısa bir süre sonra Sumudica, emekli olma kararını ertelemiş ve kariyerine Suudi Arabistan'da devam etme kararı almıştı.