Fenerbahçe'de yine frikik yine Valencia! 30 Ocak'tan sonra bir kez daha yaptı

Fenerbahçe’nin 30 Ocak’ta sahasında oynadığı Çaykur Rizespor karşılaşmasında kullandığı frikik kaleci Gökhan Akkan’a da çarparak ağlara giden Enner Valencia, dün Malatya deplasmanında da frikikten golünü attı. Rize karşılaşmasındaki vuru şunda filelere giden top Gökhan Akkan’ın kendi kalesine attığı gol olarak kayıtlara geçerken, Valencia dünkü golle resmi olarak Aralık 2019’dan bu yana frikikten gol atan ilk Fenerbahçeli oyuncu oldu. Son olarak Deniz Türüç, Rizespor karşısında frikikten gole imza atmıştı.

3 MAÇ SONRA FİLELERİ HAVALANDIRDI

Enner Valencia bununla beraber Süper Lig’de 3 maç aradan sonra fileleri havalandırdı. Sarı lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu son olarak 4 Mart’taki Antalya karşılaşmasında gol atarken, o mücadele de 1-1’lik eşitlikle bitmişti.

DURAN TOPLARDAN 23 GOLLE ZİRVEDE

Malatyaspor deplasmanında henüz ilk bölümde öne geçtiği karşılaşmada 1 puana razı olan ve Süper Lig’deki şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan sarı lacivertlilerin tek golünü Enner Valencia, frikikten atarken, Kanarya bu sezon duran top kaynaklı toplamda 23 kez gol atmayı başardı. Emre Belözoğlu’nun çalıştırdığı Fenerbahçe, bu alanda Süper Lig’de bulunan 21 takım arasında ilk sırada yer alıyor.

DİREKLERİ DÖVDÜLER

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren ancak Yeni Malatyaspor karşısında kritik bir kayıp yaşayan Fenerbahçe’de bununla birlikte direk şanssızlığı dün de devam etti. Sarı-lacivertliler skor 1-1 iken mücadelenin 56. dakikasında Ozan Tufan ile inanılmaz bir gol kaçırdı. Yıldız futbolcu ceza yayı üzerinden köşeye şık bir yut gönderirken, kaleci Ertaç’ın da parmaklarının ucuyla dokunduğu top direğe çarpıp dışarıya gitti. 89’da da Valencia direği aşamadı. Bu pozisyonla birlikte bu sezon 19. kez topu direkten dönen F.Bahçe bu alanda Süper Lig’in zirvesinde yer alıyor.

FOFANA’NIN 2 ASİSTİ DE FENER’E KARŞI

Yeni Malatya’nın skoru 1-1’e getiren golünde Moryke Fofana asisti yapan isim oldu. Son iki sezonda toplamda sadece 2 asisti bulunan Fildişi Sahilli futbolcunun söz konusu asistleri Fenerbahçe’ye karşı üretmesi dikkat çekti. 29 yaşındaki orta saha, geçen sezon 27 Haziran’da Kadıköy’de sarı-lacivertlilerin 3-2’lik skorla kazandığı mücadelede de gol pası vermişti.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...