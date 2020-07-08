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GeriFutbol Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: "Hedefimiz Süper Lig"
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.07.2020 - 21:40,Son Güncelleme:

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: "Hedefimiz Süper Lig"

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Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: "Hedefimiz Süper Lig"
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) aldığı kararla TFF 2. Lig'de şampiyon ilan edilerek bir üst lige çıkan Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, takımı Süper Lig'e taşıyacaklarını söyledi.

Tatil için Düzce'nin Akçakoca ilçesine gelen Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF 1. Lige yükseldikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Yılport Samsunspor'a 5 yıllık proje kapsamında katıldığını belirten Sağlam, şöyle devam etti:

"Amacımız Samsunspor'u eski günlerine geri dönmesini sağlayıp Süper Lige çıkarmak. İlk hedefimizi bitirdik. TFF 1.Lig'e çıktık. Önümüzdeki sene daha
büyük sorumluluğumuz var. Hedefimiz Süper Lig. İnşallah Samsunspor'u layık olduğu Süper Lig'e taşıyacağız. Sonrasında Samsunlulara o eski hareketli, şaşaalı dönemlerini yeniden yaşatacağız."

Sağlam, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'la da görüşerek Akçakocaspor'a da destek vereceğini kaydetti

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