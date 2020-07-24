Yılport Samsunspor, ilk yabancı transferini yaptı

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Yılport Samsunspor, dış transferde Polonya'nın Wisla Krakow takımında oynayan Vukan Savicevic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, İstanbul'da başkan Yüksel Yıldırım ve genel menajer Mustafa Aztopal ile bir araya gelen Karadağlı milli oyuncunun 3 yıllık sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Yıldırım, takımı güçlendirmek için dış transfer çalışmalarının titizlikle sürdürdüklerini kaydetti