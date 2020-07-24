MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYılport Samsunspor, ilk yabancı transferini yaptı
GeriFutbol Yılport Samsunspor, ilk yabancı transferini yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 21:27,Son Güncelleme:

Yılport Samsunspor, ilk yabancı transferini yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yılport Samsunspor, ilk yabancı transferini yaptı
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, Karadağ Milli Takım oyuncusu Vukan Savicevic'i transfer etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Yılport Samsunspor, dış transferde Polonya'nın Wisla Krakow takımında oynayan Vukan Savicevic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, İstanbul'da başkan Yüksel Yıldırım ve genel menajer Mustafa Aztopal ile bir araya gelen Karadağlı milli oyuncunun 3 yıllık sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Yıldırım, takımı güçlendirmek için dış transfer çalışmalarının titizlikle sürdürdüklerini kaydetti

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle