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Yılport Samsunspor, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'yı kadrosuna kattı

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#Transfer#Hüseyin Eroğlu#Samsunspor
Yılport Samsunspor, Galatasaraydan Taylan Antalyalıyı kadrosuna kattı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 22:56

Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'yı kadrosuna kattıklarını açıkladı.

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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, son şampiyon Galatasaray'dan Talyan Antalyalı'yı kadroya kattıklarını açıkladı.

Yılport Samsunspor'un hocası Hüseyin Eroğlu, yayıncı kuruluş Beinsports'a yaptığı açıklamada transferi duyurdu.

Transferler ilgili konuşan Hüseyin Eroğlu, "Taylan uzun süredir temas halinde olduğumuz eski bir oyuncum. Bugün büyük bir ihtimalle görüşmeler tamamlandı gibi ve transferin de yarın tamamlanmasını ve antrenmana katılmasını bekliyoruz. Ama son anda bir değişiklik olabilir, transferde garanti konuşmak sıkıntılı olabiliyor" şeklinde konuştu.

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#Transfer#Hüseyin Eroğlu#Samsunspor