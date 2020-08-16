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GeriFutbol Yılport Samsunspor, Ange-Freddy Plumain ile prensipte anlaştı
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AA Spor
Haber Giriş: 16.08.2020 - 21:08,Son Güncelleme:

Yılport Samsunspor, Ange-Freddy Plumain ile prensipte anlaştı

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Yılport Samsunspor, Ange-Freddy Plumain ile prensipte anlaştı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, İsrail'in Beitar Jerusalem takımında forma giyen Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ile prensipte anlaştı.

Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ve kulübü Beitar Jerusalem ile futbolcunun kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varılmıştır. Anlaşmanın, oyuncunun salı günü gerçekleştirilecek sağlık kontrolünün ardından resmileştirilmesi planlanmaktadır." denildi.

Geride kalan sezon takımıyla 29 resmi maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

Yılport Samsunspor, Ange-Freddy Plumain ile prensipte anlaştı

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