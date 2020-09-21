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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 21.09.2020 - 21:14 | Son Güncelleme:

Yılport Samsunspor: 3 - Ümraniyespor: 0

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Yılport Samsunspor: 3 - Ümraniyespor: 0
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TFF 1. Lig'in 2. haftasında Yılport Samsunspor, konuk ettiği Ümraniyespor'u 3-0 yendi.

Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti.

Stat: Samsun 19 Mayıs
Hakemler: Yiğit Arslan, Hasan Hüseyin Tetik, Hüseyin Aylak
Samsunspor: Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Kevin Boli, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Muhsin Yıldırım (Dk. 90 İlyas Kubilay Yavuz), Gökhan Alsan, Plumain (Dk. 66 Oğuz Gürbulak), Savicevic (Dk. 66 Ahmethan Köse), Burak Çalık (Dk. 90 Enes İslam İlkin), Tomane (Dk. 81 Guido Koçer)
Ümraniyespor: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Mustafa Murat Uslu, Fernandes, Alim Öztürk, Ercan Coşkun, Gökhan Süzen, Kevin Mayi, Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 71 Enes Soy), Serkan Göksu, Yunus Emre Mertoğlu (Dk. 46 Ali Han Tunçer), Hüseyin Çolak (Dk. 71 Zivkovic)
Goller: Dk. 53 Tomane, Dk. 79 Gökhan Alsan (penaltıdan), Dk. 90 5 Enes İslam İlkin (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Yalçın Kılınç, Dk. 41 Muhsin Yıldırım, Dk. 56 Erhan Kartal, Dk. 89 Burak Çalık (Yılport Samsunspor)

Yılport Samsunspor: 3 - Ümraniyespor: 0

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