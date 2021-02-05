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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.02.2021 - 21:20 | Son Güncelleme:

Yılport Samsunspor 3-1 Royal Hastanesi Bandırmaspor

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Yılport Samsunspor 3-1 Royal Hastanesi Bandırmaspor
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TFF 1. Lig'de 20. haftanın açılış maçında Yılport Samsunspor, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 3-1 yendi

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Deniz Turgut, Suat Güz

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı (Dk. 79 Erkam Reşmen), Yalçın Kılınç, Savicevic, Gökhan Karadeniz (Dk. 69 İlyas Kubilay Yavuz), Burak Çalık (Dk. 69 Hamroun), Dja Djedje (Dk. 88 Guido Koçer), Yasin Öztekin (Dk. 88 Ferhat Çulcuoğlu), Kerem Can Akyüz, Kevin Boli, Coureur

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun (Dk. 86 Feyyaz Belen), İshak Çakmak (Dk. 67 Erkan Taşkıran), Landel, Doğan Can Davas (Dk. 46 Torje), Onur Akbay, Rayos (Dk. 58 Taha Yalçıner), Del Valle, Orhan Ovacıklı, Gökay Güney, Traore (Dk. 46 Pote)

Goller: Dk. 6 Burak Çalık, Dk. 74 İlyas Kubilay Yavuz, Dk. 90 4 Coureur (Yılport Samsunspor), Dk. 10 Orhan Ovacıklı (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 İshak Çakmak, Dk. 90 Taha Yalçıner (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 66 Caner Arıcı, Dk. 83 Yasin Öztekin (Yılport Samsunspor)

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