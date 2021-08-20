MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYılport Samsunspor 3-1 Balıkesirspor (Yasin Öztekin hat-trick yaptı)
GeriFutbol Yılport Samsunspor 3-1 Balıkesirspor (Yasin Öztekin hat-trick yaptı)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 20.08.2021 - 23:14 | Son Güncelleme:

Yılport Samsunspor 3-1 Balıkesirspor (Yasin Öztekin hat-trick yaptı)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yılport Samsunspor 3-1 Balıkesirspor (Yasin Öztekin hat-trick yaptı)

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Yılport Samsunspor sahasında Balıkesirspor'u 3-1 yendi

Yılport SamsunsporTFF 1. Lig'in 2. haftasında Balıkesirspor'u 3-1 yendi.

Ev sahibi ekibinin tüm gollerini atan Yasin Öztekin, mücadeleyi hat-trick ile tamamladı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Alper Çetin, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Mendez (Dk. 77 Polat Yaldır), Gökhan Karadeniz (Dk. 61 Mehmet Akyüz), Recep Burak Yılmaz, Boli, Aladdin Okumuş,  Yasin Öztekin (Dk. 86 Cihan Kahraman , Soner Gönül, Hasan Kılıç, Melih Okutan (Dk. 61 Eraldo Çınarlı), Osman Çelik

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Sedat Dursun, Doğa İşeri, Cemal Kızılateş (Dk. 86 Andaç Güleryüz), Anıl Taşdemir (Dk. 63 Mehmet Ali Doğan), Bezjak, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 86 Sedat Yiğit Kurnaz), Batuhan İşçiler, Hüseyin Karabey (Dk. 63 Emirhan Çakır), Birol Parlak (Dk. 81 Berkay Aykurt), Cumali Bişi

Sarı Kartlar: Dk. 24 Cumali Bişi, Dk. 70 Emirhan Çakır

Goller: Dk. 6, 11 ve 67 Yasin Öztekin (Yılport Samsunspor), Dk. 29 Oğuz Han Ayanoğlu (Balıkesirspor)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi