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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.09.2021 - 23:00 | Son Güncelleme:

Yılport Samsunspor 2-0 Ankara Keçiörengücü

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Yılport Samsunspor 2-0 Ankara Keçiörengücü

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yendi.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Çağdaş Altay, Hasan Hüseyin Tetik, Ogün Kamacı

Yılport Samsunspor: Aykut Özer, Ali Ülgen, Tomane (Dk. 79 Çinari), Gökhan Karadeniz (Dk. 36 Melih Okutan), Recep Burak Yılmaz, Kevin Boli, Yasin Öztekin (Dk. 73 Berk Taşkın), Soner Gönül, Hasan Kılıç, Fofana (Dk. 56 Mehmet Akyüz), Osman Çelik

Ankara Keçiörengücü: Eray İşcan, Mehmet Tayfun Dingil, Diallo (Dk. 46 Ackah), Ogün Bayrak, Vusal Iskandarlı (Dk. 73 Hamza Gür), Fatih Selimhan Solmaz, Uğur Utlu (Dk.46 Ali Yavuz Kol), Talha Yünkuş, Olawoyin (Dk. 73 İbrahim Mirza Aral), Pululu (Dk.58 Ömer Uzun), Eze

Goller: Dk. 22 Hasan Kılıç, Dk. 67 Tomane (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Yasin Öztekin, Dk. 44 Recep Burak Yılmaz (Yılport Samsunspor), Dk. 38 Uğur Utlu, Dk. 69 Fatih Selimhan Solmaz (Ankara Keçiörengücü)

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