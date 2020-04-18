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GeriFutbol Yılmaz Vural'ın prensi Uğur Arslan Kuru!
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 18.04.2020 - 15:02,Son Güncelleme:

Yılmaz Vural'ın prensi Uğur Arslan Kuru!

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Yılmaz Vural'ın prensi Uğur Arslan Kuru!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da defans oyuncusu Uğur Arslan Kuru, teknik direktör Yılmaz Vural'ın göreve gelmesiyle birlikte kendisine yeni bir sayfa açtı.

Sezonun ilk yarısını genellikle yedek kulübesinde geçiren 31 yaşındaki futbolcu, ikinci devrede ise formayı kaptı.

Savunmanın sağında ve ortasında görev yapabilen deneyimli oyuncu son 7 maçın tamamında sahaya on birde çıktı. Vural'ın Cocalic'le birlikte stoperde görev verdiği Uğur başarılı bir grafik ortaya koydu.

Toplamda 16 müsabakada oynayan Uğur, 1 kez fileleri sarstı.

Yılmaz Vuralın prensi Uğur Arslan Kuru

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