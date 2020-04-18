Yılmaz Vural'ın prensi Uğur Arslan Kuru!

Sezonun ilk yarısını genellikle yedek kulübesinde geçiren 31 yaşındaki futbolcu, ikinci devrede ise formayı kaptı.



Savunmanın sağında ve ortasında görev yapabilen deneyimli oyuncu son 7 maçın tamamında sahaya on birde çıktı. Vural'ın Cocalic'le birlikte stoperde görev verdiği Uğur başarılı bir grafik ortaya koydu.

Toplamda 16 müsabakada oynayan Uğur, 1 kez fileleri sarstı.





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