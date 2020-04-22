Yılmaz Vural'ın gözüne giremedi
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor’un sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Boşnak golcü İrfan Hadzic, sadece 11 maç oynadı.
Geride kalan 28 haftada daha çok yedek kulübesinde oturan 23 yaşındaki futbolhcu ikinci planda kaldı.
Akhisarspor’da hiç 3 kez on birde sahaya çıkıp hiç 90 dakika sahada kalamayan Hadzic, toplam 319 dakika oynayıp 1 gol attı.
Teknik Direktör Yılmaz Vural ileri uçta daha tecrübeli olan Sokol Cikalleshi ve Ergin Keleş’i tercih etti.
Hadzic’in yeşil-siyahlılarla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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