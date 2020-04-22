Yılmaz Vural'ın gözüne giremedi

Geride kalan 28 haftada daha çok yedek kulübesinde oturan 23 yaşındaki futbolhcu ikinci planda kaldı.

Akhisarspor’da hiç 3 kez on birde sahaya çıkıp hiç 90 dakika sahada kalamayan Hadzic, toplam 319 dakika oynayıp 1 gol attı.

Teknik Direktör Yılmaz Vural ileri uçta daha tecrübeli olan Sokol Cikalleshi ve Ergin Keleş’i tercih etti.

Hadzic’in yeşil-siyahlılarla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.





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