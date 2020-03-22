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Futbol
DHA
Haber Giriş: 22.03.2020 - 14:16,Son Güncelleme:/

Yılmaz Vural'dan virüs kararı! Tesise kapandı

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Yılmaz Vural'dan virüs kararı! Tesise kapandı
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Dünyayı tehdit eden Corona virüsü salgını yüzünden sezona verilen arada 4 gün izin yapıp antrenmanlara salı günü yeniden başlayacak TFF 1. Lig ekibi Akhisarsporda İçişleri Bakanlığının yayınladığı 65 yaş genelgesine takılan teknik direktör Yılmaz Vural, tesislere karargah kurdu.

İçişleri Bakanlığının dün akşam yayınladığı genelgeyle risk grubundaki 65 yaş üstündeki vatandaşların ikinci bir karara kadar seyahat etmeleri kısıtlanıp sokağa çıkmaları yasaklanırken, 67 yaşındaki Vural da kulübün Yılmaz Atabarut Tesislerinde kampa girdi.

Takıma verilen izinde İstanbula giden tecrübeli teknik adam, henüz yasak kararı alınmadan ailesini Akhisara getirdi. Tesislere kapanan Vural, dışarı çıkmayıp dış dünyayla irtibatını kesecek. Vural tesiste antrenmanlarda ise takımla birlikte olacak.

Yılmaz Vural, "Sınırlama var. Yalnız geçerli bir nedeni olan 65 yaş üstü vatandaşlar dışarı çıkacak. Ben bu süreçte kulüpte olacağım. Ailem de geldi. Ne deniliyorsa uyulmalı. Bu süreçte tüm vatandaşlarımız sokaktan, kalabalık alanlardan uzak durmalı." açıklamasını yaptı.

Yılmaz Vuraldan virüs kararı Tesise kapandı

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