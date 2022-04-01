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Yılmaz Vural'dan Joachim Löw ve Sakaryaspor açıklaması

#Yılmaz Vural#Joachim Löw#Sakaryaspor
Yılmaz Vuraldan Joachim Löw ve Sakaryaspor açıklaması

TFF 2. Lig ekibi Sakaryaspor ile son anda anlaşamayan tecrübeli çalıştırıcı Yılmaz Vural, teklifi neden kabul etmediğini açıklarken Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından olan Joachim Löw hakkında da konuştu.

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Deneyimli teknik adam Yılmaz Vural, A Spor'da katıldığı programda TFF 2. Lig ekibi Sakaryaspor'dan aldığı teklifi ve neden anlaşamadığını açıkladı.

"BAZI SÖZLER BENİ ÜZÜYOR"

Sakaryaspor ile anlaşamamasının nedeninin para olmadığını ifade eden Yılmaz Vural, "Biz Adapazarlılar kendi konularımızı kendi aramızda çözeriz. Duyduğum bir şey var, üzüldüm. Herkes bir takım tutar, benim takımım Sakaryaspor'dur. Ben oraya bir kez gittim, sıfır kuruş aldım, kendi cebimden verdim. Yine ihtiyaç olmuş, milli takım, Fenerbahçe derken 2. Lig'den bir takımda çalışmak istemezdim. Küçümsemekten değil. Ekonomisi daha düzgün, imkanları daha iyi olan yelerde çalışalım. Antrenörlük hayatımızın sonlarına gelmek üzereyiz. Sakaryaspor ortaya çıkınca gerisi teferruat. 2. Lig, benim gibi bir hocaya ekonomik olarak imkan sunacak durumda değil zaten. Ne verirse versin imkan bizi tatmin etmez. Hoca bilmem ne istemiş diyorlar, alakası yok. Maça gittik, 10-15 bin kişi vardı. Stadyuma girince yer yerinden oynadı. Bana bu kadar sevgi bahşeden, ait olduğum, büyüdüğüm, tuttuğum takım... Sanki ben para söylemişim de anlaşamamışız gibi sözler beni üzüyor. Başkanla konuştuk. Onlar kendi tasarruflarını kullanmışlar. Başkan bana 'Seni arayacağım' dedi. Arabayla İstanbul'a dönüyordum. İrtibat kuramadık herhalde." diye konuştu.

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"TUNCAY'A YAKIŞIR"

Tuncay Şanlı'ya yeni görevinde başarı dileyen tecrübeli teknik adam, "Sonuç olarak Tuncay Şanlı geldi. Tuncay'a yakışır. Daha mutluyum. O da bir imkan yakaladı. Genç bir kardeşimiz. Sakaryaspor'un başına geçti. Çok konuşup da kulübün gidişatını etkilemek istemem. Tuncay Şanlı benim kardeşimdir. Sevginin parayla ölçülecek tarafı yok. Sakarya'yı benim dedelerim kurmuş. O kadar yerlisiyiz biz. Bu sevginin karşılığında para konuşulması falan beni üzer. Kesin bu muhabbeti. Tuncay'a başarılar dilerim. Sakaryaspor'umuz inşallah üst lige çıkacak." dedi.

"BANA SELAM SÖYLEMİŞ"

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Joachim Löw ile ilgili de konuşan Vural, "Joachim Löw benim arkadaşım. Geçen gün beni görüntülü aradı sohbet etmek için ama telefona çıkmadım. Bana selam söylemiş." dedi.

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#Yılmaz Vural#Joachim Löw#Sakaryaspor

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