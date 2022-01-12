Yılmaz Vural'dan dikkat çeken paylaşım! 'Elbet bir gün buluşacağız'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fenerbahçe yeni teknik direktörü resmen açıkladıFenerbahçe yeni teknik direktörü resmen açıkladı#Son Dakika
Bill Gates sessizliğini bozdu Flaş aşı yanıtıBill Gates sessizliğini bozdu! Flaş aşı yanıtı#Bill Gates
Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı 30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşınGittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı! '30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın'#Cilt Kanseri
Beştepedeki toplantıda flaş karar: HÜRJETte seri üretime geçilecekBeştepe'deki toplantıda flaş karar: HÜRJET'te seri üretime geçilecek#Ankara
HDP’li Semra Güzel’in terör örgütü kampında yeni fotoğrafları ortaya çıktıHDP’li Semra Güzel’in terör örgütü kampında yeni fotoğrafları ortaya çıktı! #HDP
HDPli vekilin teröristle fotoğrafı Gereği yapılacak, parlamentoda görmek istemiyoruzHDP'li vekilin teröristle fotoğrafı! 'Gereği yapılacak, parlamentoda görmek istemiyoruz'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Uzman isimler tek tek anlattı... 2022 yılında bu sektörlere dikkatUzman isimler tek tek anlattı... 2022 yılında bu sektörlere dikkat!#Borsa İstanbul
Sert açıklama: Kriz Rusyanın başının altından çıktı Ukraynaya saldırırlarsa...Sert açıklama: Kriz Rusya'nın başının altından çıktı! Ukrayna'ya saldırırlarsa...#RUSYA
300 bin işçi açığı var Alman Bakan duyurdu: Önlem alınmazsa 5 milyona yükselecek300 bin işçi açığı var! Alman Bakan duyurdu: Önlem alınmazsa 5 milyona yükselecek#Almanya
İngilterede bir ilk... Üretebilmek için 30 yıl uğraştılarİngiltere'de bir ilk... Üretebilmek için 30 yıl uğraştılar! #Soğan
Son rakamlar açıklandı ABDde enflasyon 40 yılın zirvesindeSon rakamlar açıklandı! ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesinde#ABD
Akılalmaz plan Ölüm döşeğindeki hastaları soydular...Akılalmaz plan! Ölüm döşeğindeki hastaları soydular...#İngiltere
Putin’den şoke eden sözler: 2 haftamız kaldıPutin’den şoke eden sözler: 2 haftamız kaldı#Koronavirüs
Manavgatta dere taştı, evleri su bastı Uzun zaman elektrik olmayacakManavgat'ta dere taştı, evleri su bastı! 'Uzun zaman elektrik olmayacak'#ANTALYA
Prenses Dianayı da Meghanı da tahttan etti: Ailenin en gösterişsiz üyesi bu kez şaşırttıPrenses Diana'yı da Meghan'ı da 'tahttan' etti: Ailenin en gösterişsiz üyesi bu kez şaşırttı#Prenses Beatrice
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Yılmaz Vural'dan dikkat çeken paylaşım! 'Elbet bir gün buluşacağız'

#Fenerbahçe#Yılmaz Vural#İsmail Kartal
Yılmaz Vuraldan dikkat çeken paylaşım Elbet bir gün buluşacağız

Fenerbahçe'de teknik direktör olmak istediğini sık sık dile getiren Yılmaz Vural, sarı-lacivertlilerin İsmail Kartal ile anlaşması sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de takımın başına geçmek istediğini birçok kez vurgulayan Yılmaz Vural'dan sürpriz bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Sarı lacivertlilerin takımın başına İsmail Kartal'ı getirmesi sonrası kişisel sosyal medya hesabından ''Elbet bir gün buluşacağız.'' paylaşımı yaptı.

Yılmaz Vuraldan dikkat çeken paylaşım Elbet bir gün buluşacağız

YILMAZ VURAL NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçeli futbolcuların baskı altında olduklarını ifade eden Yılmaz Vural, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında Ali Koç'a seslenmiş, "Sahadan çıkarken neredeyse yürüyemeyecek haldeler. Bunları aşabilmek hakikaten kolay değil. Yılmaz Vural bunları aşar. Ali başkan yanlış yapmazsın. Türkiye'de bir işe bu kadar talip bir adam gördünüz mü? Kendime güveniyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Yılmaz Vural#İsmail Kartal

BAKMADAN GEÇME!

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

#Nesli Tükenen Bitkiler
Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı 30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın

Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı! '30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın'

#Cilt Kanseri

BAKMADAN GEÇME!

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

#Nesli Tükenen Bitkiler
Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı 30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın

Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı! '30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın'

#Cilt Kanseri