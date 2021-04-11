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GeriFutbol Yılmaz Vural'dan Beşiktaş ve Sergen Yalçın'a övgü
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Futbol
Haber Giriş: 11.04.2021 - 18:30 | Son Güncelleme:

Yılmaz Vural'dan Beşiktaş ve Sergen Yalçın'a övgü

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Yılmaz Vural'dan Beşiktaş ve Sergen Yalçın'a övgü

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'la karşılaşacak Erzurumspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural, açıklamalarda bulundu.

Ligde kalmaları için 5-6 galibiyet almaları gerektiğini belirten Vural, "Bize 45 puan lazım. Geriye 8 maç kalmış. 5-6 galibiyet lazım. Kolay bir hedef değil. Elimizde deneyimli ve kariyerli bir takım var. Ben de şaşırıyorum, bu hale nasıl gelinmiş." dedi.

Siyah beyazlıların şampiyon olmaları durumunda hak edeceğini ve Sergen Yalçın'ın kısıtlı imkanlarla doğru işler yaptığını belirten Vural, "Beşiktaş şampiyon olmak istiyor. Hak ederek olacak, olursa. Çok iyi oynuyorlar. Takım tepkisini birlikte veriyorlar. Sergen'in başarısıyla mutlu oluyorum. Dile kolay, yıllarca Anadolu'da başarılı olduğu için Beşiktaş'ta. İnşallah Beşiktaş'ın Alex Ferguson'u olur. Sonuçlara bakılmasın, ne yapıyor ediyor ona bakılsın. Sergen kardeşimin şampiyon olmasını istiyorum. Kısıtlı imkanlarla doğru işler yapıyor." diye konuştu.

Yılmaz Vuraldan Beşiktaş ve Sergen Yalçına övgü

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