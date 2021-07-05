Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a sitem: "Fenerbahçeli yöneticiler beni aradı..."

Sarı lacivertliler eski hocası Vitor Pereira'yı bir kez daha takımın başına getirirken Yılmaz Vural'ın Fenerbahçeli yöneticilerle görüşme gerçekleştirdiği fakat Başkan Ali Koç'tan olumlu bir yanıt çıkmadığı ortaya çıktı.

"İSMİM MASAYA GELDİĞİNDE ALİ KOÇ SADECE DİNLEMEKLE YETİNMİŞ"

Radyospor'da canlı yayın konuğu olan Yılmaz Vural, isminin Fenerbahçe'de gündeme geldiğini ancak Koç'un sadece dinlemekle yetindiğini belirtirken, "Pereira belki Portekizli oyuncuların ya da tanıdığı oyuncuların transferi konusunda Fenerbahçe'ye kolaylık sağlayabilir. Fenerbahçe'de çalışması bir avantaj olabilir. Ali Koç, bir Portekiz ekolüne uygun olarak Pereira'yı düşünülmüş olabilir. Ancak; söylemeliyim ki ben bir konuda çok üzüldüm ve kırıldım. Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir teknik adamım. Fenerbahçe'de başarılı olabileceğimi düşünüyorum. Ama Ali Koç benim ismim masaya geldiğinde sadece dinlemekle yetinmiş" diye konuştu.

"FENERBAHÇELİ YÖNETİCİLER BENİ ARADILAR VE ALİ KOÇ'A BİREBİR İLETTİLER"

Fenerbahçeli yöneticilerle telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Vural, "Fenerbahçeli yöneticiler beni aradılar. Teknik direktörlüğe nasıl baktığımı sordular. Benim yaptığım konuşmayı Ali Koç'a da söylemişler, iletmişler. Ali Koç sadece dinlemekle yetinmiş. Demek ki Ali Koç'un kafasında başka planlar varmış. Ben bu ülkeye hizmet ettim. Bana bütçe verildiğinde neler yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Böyle bir gelişme olmasına rağmen somut bir teklife dönüşmedi. Bu durum beni üzüyor. Fenerbahçeli yöneticiler beni aradılar ve Ali Koç'a birebir ilettiler. Ama Ali Koç sadece dinlemekle yetindi. Bu konuda çok üzgün ve kırgınım" ifadelerini kullandı.