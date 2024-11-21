Yılmaz Vural: 'Roma'dan rica ediyorum, Montella'yı hemen alın götürün'

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son hafta maçında Karadağ ile Türkiye karşı karşıya geldi. Niksic Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı Karadağ 3-1 kazandı.

Grubun diğer maçında Galler, İzlanda'yı 4-1 mağlup etti ve puanını 12'ye yükseltip grubu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükseldi. A Milli Takımımız 11 puanla grubu ikinci sırada tamamladı. İzlanda 7 puanla üçüncü; Karadağ ise 3 puanla son sırayı aldı. A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.

Bu karşılaşmayı değerlendiren Teknik Direktör Yılmaz Vural, Radyospor'da A Milli Futbol Takımımızın İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella'yı eleştirdi.

'KEREM SANTRFOR DEĞİL Kİ'

Yılmaz Vural, "Montella, Kerem Aktürkoğlu'nun futbolculuk hayatıyla oynuyor. Kerem'in o mevkiide ne işi var. Kerem, 1.90 cm boyunda iki stoperin arasında oynamasının anlamı ne? Sağa sola koşmaktan, iki net pozisyonda yanlış vuruş yaptı. Oradan top dışarı atılır mı? Kerem bir pivot santrafor değil ki, ısrarla iki stoperin arasına atıyorsun. Montella, Kerem'i orada perişan et. Bir santrafor tercihi yapacaksan Enen ve Bertuğ gibi oyuncular var" ifadelerini kullandı.

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"ROMA, MONTELLA'YI HEMEN ALSIN"

Vural, "AS Roma'dan rica ediyorum, lütfen hemen alın götürün Montella'yı Ranieri'nin yerine. 636 tane teknik direktörü olan bir Türkiye'nin kendi içinden bir Montella çıkaramaması, ne kadar ayıp... Bu insanlara yapılan saygısızlık. Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli takımının maçında 70 bin kişi istiklal marşı okuyor. Teknik direktör İtalyan... Roma takımından rica ediyorum Montella'yı bir an önce alıp, götürsün buradan" şeklinde konuştu.

"ARDA GÜLER'E ÇOK YÜK BİNDİ"

Arda Güler'e de değinen Yılmaz Vural, "Arda Güler'e çok yük bindirdik. Çalhanoğlu da olmayınca ona liderlik vasfı verdik. Geri geliyor, savunma yapıyor, hücuma katkı sağlıyor. Arda'nın Real Madrid'deki durumu için buradan yorum yapmak doğru değil. Ama çok güçlenmiş. Arda'nın farkı çok net. Ama takımı yönet, oyunu kur. Takımın lideri konumunda. Şu aşamada bu kadar genç oyuncuya bu kadar yük bindirmemek lazım. Bu onu hataya sürüklüyor. İş bitireceği zaman yanlış paslar atıyor. Vuruş tekniği iyi olduğu yerden kaleye yakın yerlerden çok gol kaçırıyor. Ona taşıyabileceğinden daha fazla yük vermemek gerekir" dedi.