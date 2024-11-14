Yılmaz Vural: Mourinho'nun korunması gerekiyor

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Son olarak Menemen FK'yı çalıştıran deknik direktör Yılmaz Vurak, beIN Sports'a çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Yılmaz Vural'ın sözleri;

Mourinho'nun korunması gerekiyor. Türk futbolunun PR'ı adına korunması gerekiyor. Türkiye getirilmiş çok önemli bir teknik direktör. Buraya gelmiş isimli teknik direktörleri yollayalım da başkası gelsin mantığıyla yaklaşmamak gerekiyor.

TÜRK FUTBOLUNUN YARISINI KARŞISINA ALDI

Mourinho'nun vücut dili çok yanlış gidiyor. Çok güvenilir bir isim derken Galatasaray çatışmasının içine girdi ve Türk futbolunun yarısını karşısına aldı. O da başladı hakem yüzünden oldu, şundan bundan oldu demeye.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE ARDA GÜLER YORUMU

Arda Güler'i kimsenin eğittiğini düşünmüyorum. Geldi Fenerbahçe'ye burada oynadı, etti ve gitti. Şimdi Kerem Aktürkoğlu çıktı. Burada ne oynuyordu, orada ne oynuyor. Adamlar yalvarıyor 100 milyon Euro çıkış bedeli koyalım diye. Futbol, zorluklardan gelen insanların daha başarılı olduğu bir iştir.

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