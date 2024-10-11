Yılmaz Vural: Mourinho olmasaydı 4 haftada kovulurdu

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Türk futbolunun tecrübeli çalıştırıcılarından Yılmaz Vural, Radyospor'a açıklamalar yaptı.

Jose Mourinho'ya zaman tanınması gerektiğine dikkat çeken Vural, "Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu ciddi bir yatırım yaptı. Mourinho ülke futbolunun tanıtımı için çok önemli bir figür. Türk futbolunun farklı bir sistemi var. Mourinho da olsanız zamana ihtiyacınız var. Mourinho ile ilgili eleştiriler başladı. Göztepe maçından sonra da bunu net bir şekilde gördük. Mourinho'nun adı Mourinho olmasaydı 4 haftada kovulurdu. Ne yazık ki sabırsız bir futbol kültürümüz var" diye konuştu.

"KOSKOCA ÜLKEMİZDEN TURNUVAYI TAKİP EDEN 4 KİŞİ"

Şu anda Almanya'da olduğunu ifade eden Vural, "Almanya'dayım. Alt yaş kategorilerinde turnuvaları takip ediyorum. Almanya'da bu turnuvayı takip eden A Milli Takımımızın Avrupa sorumlusu Yıldıray Baştürk, Fenerbahçe'den Sedat Karabük ve Antalyaspor'dan Ferda Ramanlı var. Koskoca ülkemizden turnuvayı takip eden 4 kişi. Ülkemizden başka kimse yok. İşte durumun özeti bu kadar" dedi.