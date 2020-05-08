Yılmaz Vural: 'Hedefimiz Süper Lig'

Deneyimli teknik adam, "Sezon başı gibi hazırlık dönemi geçireceğiz. Bizim tek hedefimiz Süper Lig. 19 Mart'ta sezona ara verilmeden önce ligin en formda takımıydık. Süper Lig hattının yalnız 2 puan gerisindeyiz. Kalan 6 maç bizim için final olacak. Tüm takım bunun bilincinde. Lig tekrar start alınca kaldığımız yerden yeniden başlayıp finallere çıkacağız" dedi.

Akhisarspor lige dönüşte ilk maçını yarıştaki en önemli rakiplerinden Altay'la İzmir'de oynayacak.