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GeriFutbol Yılmaz Vural halen kendine gelemedi! "O maçtan sonra..."
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 28.07.2020 - 17:08,Son Güncelleme:

Yılmaz Vural halen kendine gelemedi! "O maçtan sonra..."

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Yılmaz Vural halen kendine gelemedi! "O maçtan sonra..."
Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin kendisine teklif yaptığı yönündeki iddialara yanıt verirken, lige ara verilmesinin de sarı-lacivertli takıma iyi geleceğini savundu. İşte Yılmaz Vural'ın sözleri...
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TFF 1. Lig’deki Play-Off yarı final rövanş maçında evinde Fatih Karagümrük’e 1-0 yenilerek Süper Lig’e tek sezonluk aradan sonra dönüş hayalini gerçekleştiremeyen Akhisarspor’da teknik direktör Yılmaz Vural yıkıldı.

Halen kendine gelemediğini söyleyen Vural, "Ben göreve geldikten sonra ligin en formda, en çok puan toplayan takımıydık. Koronavirüs salgını arası olmasaydı veya yalnız ara sonrası Altay maçı arifesinde yaşananları yaşamasak ilk 2’den çıkardık" diye konuştu.

"Ben ve 3 futbolcumun sahaya çıkamadığı o maçta takımdaki moral bozukluğuyla gelen mağlubiyet bize büyük yara açtı" diyen Vural, "O maçtan sonra 4’te 4 yaptık ancak ilk 2 hattını yakalayamadık. Play-Off’a da deplasmandaki 3-3’lük avantajla başlayıp final kapısını araladık ama rövanşta gol kaçırma yarışına girdik. Olmayınca olmuyor. Şu an Akhisarspor’la sözleşmem bitti. Kulübü olmayan bir teknik direktör konumundayım. Yönetim de henüz yeni sezonla ilgili karar vermedi. Beklemedeyim" dedi.

 

Yılmaz Vural halen kendine gelemedi O maçtan sonra...

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