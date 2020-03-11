Yılmaz Vural fenalaştı! İlk müdahale sahada yapıldı
Adana Demirspor maçının ardından Akhisarspor teknik direktörü Yılmaz Vural fenalaştı.
Adana Demirspor-Akhisarspor maçının bitiş düdüğünün ardından Akhisarspor teknik direktörü Yılmaz Vural fenalaştı. Ambulans sahaya giren sağlık ekibi personeli Yılmaz Vural'a ilk müdahaleyi yaptı.
Yılmaz Vural etrafındakilere, "Bana tuzlu ayran getirin, bir şeyim kalmaz" derken, kendisine getirilen tuzlu ayranı içtikten sonra düzeldi.
Kendisine gelen tecrübeli teknik adam yardımcılarıyla birlikte soyunma odasına gitti.
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