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GeriFutbol Yılmaz Vural fenalaştı! İlk müdahale sahada yapıldı
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Futbol
Haber Giriş: 11.03.2020 - 21:06,Son Güncelleme:/

Yılmaz Vural fenalaştı! İlk müdahale sahada yapıldı

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Yılmaz Vural fenalaştı! İlk müdahale sahada yapıldı
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Adana Demirspor maçının ardından Akhisarspor teknik direktörü Yılmaz Vural fenalaştı.

Adana Demirspor-Akhisarspor maçının bitiş düdüğünün ardından Akhisarspor teknik direktörü Yılmaz Vural fenalaştı. Ambulans sahaya giren sağlık ekibi personeli Yılmaz Vural'a ilk müdahaleyi yaptı.

Yılmaz Vural etrafındakilere, "Bana tuzlu ayran getirin, bir şeyim kalmaz" derken, kendisine getirilen tuzlu ayranı içtikten sonra düzeldi.

Kendisine gelen tecrübeli teknik adam yardımcılarıyla birlikte soyunma odasına gitti.

Yılmaz Vural fenalaştı İlk müdahale sahada yapıldı

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