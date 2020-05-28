MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYılmaz Vural: "Denizlispor, Göztepe ve Menemenspor’la özel maç için konuşup TFF’ye başvurduk..."
GeriFutbol Yılmaz Vural: "Denizlispor, Göztepe ve Menemenspor’la özel maç için konuşup TFF’ye başvurduk..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 28.05.2020 - 13:56,Son Güncelleme:

Yılmaz Vural: "Denizlispor, Göztepe ve Menemenspor’la özel maç için konuşup TFF’ye başvurduk..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yılmaz Vural: "Denizlispor, Göztepe ve Menemenspor’la özel maç için konuşup TFF’ye başvurduk..."
Abone Olgoogle-news

TFF 1'inci Lig’de 19 Haziran’da yeniden başlaması planlanan sezona hazırlanan Akhisarspor, özel maç oynamak için Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) onay bekliyor.

19 Mart’ta duran 1. Lig’e tam 3 ay ara verilmesinin öngörüldüğünü hatırlatan Teknik Direktör Yılmaz Vural, "TFF Sağlık Kurulu’nun Futbola Dönüş Protokolü’nü daha önce başladığımız antrenmanlarımızda uyguluyoruz. Ancak sezona yaz dönemindekinden de uzun bir ara verilmek zorunda kalındı ve takımların lig maratonuna tekrar hazırlanması için özel maçlar oynaması gerekiyor. Denizlispor, Göztepe ve Menemenspor’la özel maç için konuşup TFF’ye başvurduk. İzin için karar bekliyoruz. Hazırlık maçı oynayıp takımların son durumunu görmeden lige başlayamayız. Her takımın kendine göre iddiası var. Bizim hedefimiz Süper Lig. Bu hedefe en yakın takımlardan biriyiz. Bu iş sadece kalan 6 maç oynansın da lig bitsin fikriyle olmaz" dedi.

 

Yılmaz Vural: Denizlispor, Göztepe ve Menemenspor’la özel maç için konuşup TFF’ye başvurduk...

Haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle