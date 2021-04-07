Yılmaz Vural beraberlikten mutlu değil: Çocuklar perişandı

Yılmaz Vural, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok fazla pozisyona girdiklerini vurguladı.

Galibiyet için sahaya çıktıklarını belirten Vural, "Bu maçla ilgili tabii ki beklentimiz 3 puandı. Ama 1 puan ile dönüyoruz. Buna da şükür. En azından bir moral kazanmış olduk." diye konuştur.

İlk devrenin sonlarında penaltıyı gole çeviremediklerini hatırlatan Vural, şunları kaydetti:

"Hocam penaltıyı tekrarlattı, üçüncüsü VAR'dan döndü. O golü atsaydık maçın sonucu bu olur muydu diye düşünüyorum. Maçın geneline bakacak olursak rakibin ilk yarı 1, ikinci yarı 2, bizim ise ilk yarı 3, ikinci devre 6-7 pozisyonumuz var ama sonuç 1-1. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Gençlerbirliği'ni de tebrik ediyorum. Suat Arslanboğa da gördüğünü çalmaya çalıştı, iyi maç yönetti diye düşünüyorum. Bizim için sevindirici bir gün olmadı. 1-1 berabere kalmamıza rağmen çok üzüldük. Çocuklar perişandı. Çünkü niyetlerinde tamamen 3 puan almak vardı. Ondan sonrası akar gider diye düşünüyorduk ama alınmış puan puandır."

Ligin 34. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacaklarına değinen Vural, "Şampiyonluğun önemli adayı ve çok iyi oynayan bir takım. Beşiktaş maçına hazırlanıp, o maçtan beklediğimiz sonucu almak için çaba göstereceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

ÖZCAN BİZATİ: SONUÇ ALMAMIZ GEREKİYOR

Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Özcan Bizati, "Oyunu biraz fazla geride kabul ettik." dedi.

Bizati, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İyi mücadele ettik. Yalnız oyunu biraz fazla geride kabul ettik. Çıkışlarımız iyi olmadı. Çıkışları daha iyi hale getirmemiz gerekiyor. Bunları iyi hale getirdiğimizde sonuç alacağız. Sonuç almamız gerekiyor, puan veya puanlara ihtiyacımız var. Bunun bir süreç olduğunu biliyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü ile hafta sonu oynayacakları başkent derbisiyle ilgili ise Bizati, "İki güzide takım karşılaşacak. Dostça bir maç olacak ama puanlar ortada. Hak eden alacak. Tabii ki biz almak istiyoruz. İki kulübün de puana ihtiyacı var. İnşallah iki kulüp de bu cendereden kolay bir şekilde çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

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