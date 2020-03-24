Yılmaz Vural: "Belirsizlik var, biz de bu nedenle başlamama kararı aldık..."

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan gelişmelerin ardından liglerin ertelenmesiyle oyunculara izin verildiğini, bugün tekrar antrenmanlara başlamayı planladıklarını ancak bunu ertelediklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu ile sürekli temas halinde bulunduklarını kaydeden Vural, "Ortada bir belirsizlik var. Biz de bu nedenle antrenmanlara başlamama kararı aldık. Oyuncularımız bir süre daha kendi evlerinde vereceğimiz programa göre çalışacaklar." diye konuştu.





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