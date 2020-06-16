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Futbol
DHA
Haber Giriş: 16.06.2020 - 13:03,Son Güncelleme:

Yılmaz Bal: "Galatasaray galibiyeti bize motivasyon sağlayacak..."

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Yılmaz Bal: "Galatasaray galibiyeti bize motivasyon sağlayacak..."
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Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Süper Lig'in 27'nci haftasında alınan Galatasaray galibiyeti sonrasında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Bal, "Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik, Galatasaray maçında takımımız her şeyini ortaya koydu ve maçı kazandık. Bu galibiyet bize gelecek haftalar için önemli bir motivasyon kaynağı olacak" dedi.  

"GALATASARAY GALİBİYETİ BİZE MOTİVASYON SAĞLAYACAK"

Sakatlıkları nedeniyle Muslera ve Andone'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Bal, "Öncelikle Muslera ve Andone'ye geçmiş olsun. Sahalarda görmek istemediğimiz ama futbolda olan bir şey sakatlık. İnşallah en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde sahalara dönerler. Takıma gelince 29 Nisan'da toplandık. Yerli ve yabancı oyuncularımı hep Rize'deydi. Özverili davrandılar. İyi bir çalışma dönemi geçirdik. Takım birlikteliğimiz üst düzeydeydi. Taraftarımız Galatasaray maçı öncesinde bizi tesislerden coşkulu bir şekilde uğurladı. Galatasaray maçını kazanmayı çok istiyorduk, kazanmak için de sahada her şeyimizi verdik. Bu galibiyet gelecek haftalar için de takımımıza büyük bir motivasyon sağlayacak." dedi.

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"GALİBİYET TARAFTARIMIZA ARMAĞAN OLSUN"

Alınan Galatasaray galibiyetini taraftarlarına armağan ettiklerini söyleyen Bal, "Galibiyeti Rizespor taraftarına armağan ediyoruz. Sezon başında El Kabir'in ayağı kırıldı, Umar sakatlandı, Abarhoun'un hastalığı var, Gökhan'ın da Galatasaray maçı öncesi sakatlığı nüksetti. Talihsizlikler yaşıyoruz.  Sahada geçen sezon ki Rizespor'u anımsatan bir oyun vardı" diye konuştu.

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"HER MAÇ FİNAL"

Süper Lig'de kalan 7 haftada da alacakları maksimum puanla ligi iyi bir yerde bitirmek istediklerini söyleyen Bal, "Kalan her maçımız final, en iyisini yaparak Rizespor'un ligi en iyi yerde bitirmesi için çalışıyoruz. İyi bir oyuncu grubumuz var. Galatasaray galibiyeti çok değerliydi, bunu gelecek haftalara da yansıtarak üst sıralara çıkmak istiyoruz" dedi. 

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Fatih Terim: 'Pes etmeyeceğiz'Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, pes etmeyeceğiz devam edeceğiz' dedi.
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Yılmaz Bal: Galatasaray galibiyeti bize motivasyon sağlayacak...

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