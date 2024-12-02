Yıllar sonra Jose Mourinho için flaş itiraf: 'Tartışma yaşadık, kavgayı seven birisi'

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Real Madrid'de A Takım'a Jose Mourinho döneminde çıkan Jese Rodriguez, Portekizli teknik adamın İspanyol devinde göreve başladığı 2010-2011 sezonu yaz kampında ilk kez A Takım'a katıldığını belirtti.

Madrid ekibinde forma giydiği zamanlardan övgüyle bahseden Jese İspanyol medyasından D Sports'a konuşan, "Mourinho döneminde ikinci adam olan ve çok iyi anlaştığım Aitor Karanka beni aradı ve sezon öncesi için hazır olup olmadığı sordu. Çin'de Di Maria'nın rabona ile yaptığı ortada göğsümle bir gol attım. Aynı yıl, 18 yaşındayken Real Madrid ile ilk maçıma çıktım. Cristiano Ronaldo oyundan çıktı ve ben girdim. O an dünyaya meydan okumak istedim." ifadelerinde bulundu.

'MOURINHO İLE TARTIŞMA YAŞADIK'

Real Madrid'de forma terlettiği sürede teknik direktör Mourinho ile arasındaki ilişkisi de sorulan İspanyol kanat; "Jose Mourinho harika bir teknik direktör, akıllı ve stratejik. Birkaç kez tartışma yaşadık ama bunlar oyuncu - antrenör seviyesindeydi, herhangi bir saygısızlık yoktu. kavgayı seven birisi. Kendimi geliştirmemde bana çok yardımcı oldu." diye belirtti.

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JESE TÜRKİYE'DE DE FORMA GİYDİ

Futbol hayatına Malezya ekibi Johor DT'te devam eden 31 yaşındaki Jese, Real Madrid sonrası; Paris Saint-Germain, Stoke City, Real Betis, Sporting, Las Palmas, Sampdoria gibi takımlarda forma giydi.

Jese, 2022-2023 sezonunda ise Türkiye'de MKE Ankaragücü'nde forma giymişti. Tecrübeli oyuncu, bu dönemde 5 gol 2 asistlik performans gösterip beklentilerin altında kalmıştı.