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GeriFutbol Yıllar sonra İsveç Milli Takımı'na dönen Zlatan İbrahimovic duygusal anlar yaşadı
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Futbol
Haber Giriş: 22.03.2021 - 19:30 | Son Güncelleme:

Yıllar sonra İsveç Milli Takımı'na dönen Zlatan İbrahimovic duygusal anlar yaşadı

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İtalya Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'da forma giyen İsveçli yıldız oyuncu Zlatan İbrahimovic, kariyerine uzun süre devam etmeyi planladığını söyledi. İsveç Milli Takımı'na 5 yıl aradan sonra tekrar çağrılan yıldız oyuncu, duygusal anlar yaşadı.

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  • Zlatan İbrahimovic gözyaşlarını tutamadı
  • Zlatan İbrahimovic gözyaşlarını tutamadı
  • Zlatan İbrahimovic gözyaşlarını tutamadı
  • Zlatan İbrahimovic gözyaşlarını tutamadı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İbrahimovic, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan ve Kosova ile yapacakları maçlar için bulunduğu İsveç Milli Takımı kampında, teknik direktör Janne Andersson ile birlikte açıklamalarda bulundu.

AA muhabirinin, “39 yaşında olmana rağmen üst seviye oynamaya devam ediyorsun. Kendini kaç yaşında hissediyorsun?" sorusuna Ibrahimovic, “Futbol için yaşımı çok genç görüyorum. Daha uzun yıllar futbol oynamayı düşünüyorum.” yanıtını verdi.

Ibrahimovic'in gözyaşları

İsveç Milli Takımı'na 5 yıl aradan sonra tekrar çağrılan yıldız oyuncu, duygusal anlar yaşadı.

Geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, gözyaşlarını tutamadı.

İbrahimovic, İsveç'e gelmek için oğulları ile vedalaşırken de duygusal bir ortam oluştuğunu ve oğlu Vincent'ın ağladığını aktardı.

Yıllar sonra İsveç Milli Takımına dönen Zlatan İbrahimovic duygusal anlar yaşadı



Milan'daki kariyer planı

Zlatan İbrahimovic, Milan'da kalmak istediğini aktararak, “Milanlı oyuncularla ayrı kaldığım günler, iki oğlumla ayrı kaldığım günler gibi. Milan'da devam edip futbolcuların gelişimine katkıda bulunmayı sürdürmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Daha önce teknik direktör Janne Andersson ile aralarında basın üzerinden tatsız olaylar yaşandığına değinen İbrahimovic, "Eski günler geride kaldı. Şimdi ben buradayım ve Andersson ile birbirimizi daha iyi anlayacağız." şeklinde konuştu.

Teknik direktörü Janne Andersson ise İbrahimovic'in milli takıma çok şey katacağına inandığını vurgulayarak, "Onun tecrübesinden genç oyuncular faydalanacak. Önemli işler başaracağına inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Yıllar sonra İsveç Milli Takımına dönen Zlatan İbrahimovic duygusal anlar yaşadı

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