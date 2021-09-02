Yılın transferi sonrası o iddia! "Arasalar geri döner..."
Spor Arena'nın sevilen içerik serisinde Okay Karacan, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo transferlerini masaya yatırdı.
Cristiano Ronaldo'nun eski takımı Manchester United'a dönmesi transfer döneminin sansasyonel gelişmesi olarak dikkat çekerken, Lionel Messi'nin Fransız devi Paris Saint-Germain'e katılmasından sonra iki süper star arasındaki transfer rekabeti de konuşulmaya başlandı.
Okay Karacan, iki yıldızı Spor Arena'da ele aldı..
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