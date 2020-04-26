Yılın transferi için harekete geçildi! Liverpool'dan Kylian Mbappe bombası...

Premier Lig'de yıllardır beklediği şampiyonluğa çok yaklaşan Liverpool, transferde de büyük ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor.

Fransız basınının haberine göre Liverpool, Real Madrid'in de transfer etmek istediği Kylian Mbappe için kolları sıvadı. Habere göre Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Mbappe'nin babası ile iletişime geçip futbolcuyu transfer etmek istediğini belirtti.

Mbappe için Real Madrid'in de isteği biliniyor. Corona virüs sonrası yaz günlerinin en merak edilen hamlelerinden birisi de Mbappe'nin yeni takımı olacak...