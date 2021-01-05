Yılın transfer olayı! Sergio Ramos ve Lionel Messi...

Spor Arena Dış Haber | Tüm Avrupa'da futbol dünyasının en çok merak edilen konularının başında Lionel Messi'nin hangi takıma transfer olacağı sorusu var.

Barcelona ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan ve sözleşmesinin bitmesine 6 ay kaldığı için diğer takımlarla transfer görüşme hakkına sahip olan Lionel Messi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

MESSI VE RAMOS AYNI TAKIMDA!

İspanya'nın en çok izlenen futbol programlarından El Chiringuito'nun yaptığı özel haber çok konuşulacak... Habere göre Barcelona ve Real Madrid kaptanları Lionel Messi ile Sergio Ramos, sezon sonunda beraber PSG'ye transfer olacak.

REAL MADRID BAŞKANINA SÖYLEDİ

Habere göre Sergio Ramos, Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile bir konuşma gerçekleştirdi ve başkana ''PSG, takımı Messi ve benim üzerime kurmak istiyor.'' sözlerini kullandı.

İKİSİ DE BEDAVAYA GİDİYOR

Real Madrid ile sözleşmesi tıpkı Messi gibi Haziran'da bitecek olan ve yeni sözleşme imzalamayan İspanyol futbolcu, sezon sonunda bonservis bedeli olmadan transfer olabilir. Böylece yıllar boyunca Real Madrid ve Barcelona'da birbirlerine rakip olan iki futbolcu, aynı takımda buluşacak.

''YENİ GALAKTİKOS''

Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük koltuğuna Mauricio Pochettino'yu getirdiğini açıklayan PSG'de bu transferlerin gerçekleşmesi halinde Lionel Messi, Sergio Ramos, Neymar, Kylian Mbappe aynı takımda forma giymiş olacak.

PSG'nin olay yaratan transfer hamlesinin ardından Fransız ekibine ''Yeni Galaktikos'' denilmeye başlandı. Bir dönem Real Madrid'e, dünyanın en iyi futbolcularını transfer etmesinden dolayı bu isim verilmişti.

Lionel Messi ve Sergio Ramos ile PSG'nin dışında Manchester City'nin de ilgisi olduğu konuşuluyordu ama son gelen haberlere göre Fransız ekibi, iki yıldız futbolcu için bir adım önde...

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