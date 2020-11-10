Yılın golünü attı! İzleyenlerin ağzı açık kaldı...

Bundesliga'da Leverkusen, Borussia Monchengladbach'ı 4-3 yenerken karşılaşmada son yılların en güzel golü atıldı.

Borussia Monchengladbach forması giyen Valentino Lazaro, akrep vuruşuyla Bayer Leverkusen ağlarına harika bir gol gönderdi.

Daha şimdiden yılın golü olarak adlandırılan bu golü hep birlikte izleyelim...