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Yılın en güzel finali: Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit

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#Voleybol#Fenerbahçe Opet#Eczacıbaşı Dynavit
Yılın en güzel finali: Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 07:00

Vodafone Sultanlar Ligi’nde sezonun kraliçesi belli oluyor. Final serisinde 2’şer galibiyet alan Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit’in Burhan Felek Vestel Salonu’nda oynayacağı kader maçı saat 19.00’da başlayacak. TRT Spor’dan yayınlanacak karşılaşmayı kazanan takım Sultanlar Ligi’nin 40. şampiyonu olacak.

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi’nde 2023-24 sezonunun şampiyonu, bugün oynanacak Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit maçıyla belli olacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda sarı lacivertli kulübün ev sahipliğinde yapılacak karşılaşma, saat 19.00’da başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. Final serisinde daha önce oynanan 4 maçta taraflar 2’şer galibiyet elde ederken, bugünkü karşılaşmayı kazanacak takım, ligin 40. şampiyonu olacak. Fenerbahçe mutlu sona ulaşırsa üst üste 2. olmak üzere 6. şampiyonluğunu elde edecek. Eczacıbaşı ise sonuncusu 2011-12 sezonunda olmak üzere 16 şampiyonluk kazandı.

FiNAL SERiSiNDE NE OLDU?

1. MAÇ: Eczacıbaşı-Fenerbahçe: 1-3
2. MAÇ: Fenerbahçe-Eczacıbaşı: 2-3
3. MAÇ: Fenerbahçe-Eczacıbaşı: 3-0
4. MAÇ: Eczacıbaşı Fenerbahçe: 3-0

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#Voleybol#Fenerbahçe Opet#Eczacıbaşı Dynavit

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