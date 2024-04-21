Yılın en güzel finali: Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi’nde 2023-24 sezonunun şampiyonu, bugün oynanacak Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit maçıyla belli olacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda sarı lacivertli kulübün ev sahipliğinde yapılacak karşılaşma, saat 19.00’da başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. Final serisinde daha önce oynanan 4 maçta taraflar 2’şer galibiyet elde ederken, bugünkü karşılaşmayı kazanacak takım, ligin 40. şampiyonu olacak. Fenerbahçe mutlu sona ulaşırsa üst üste 2. olmak üzere 6. şampiyonluğunu elde edecek. Eczacıbaşı ise sonuncusu 2011-12 sezonunda olmak üzere 16 şampiyonluk kazandı.

FiNAL SERiSiNDE NE OLDU?

1. MAÇ: Eczacıbaşı-Fenerbahçe: 1-3

2. MAÇ: Fenerbahçe-Eczacıbaşı: 2-3

3. MAÇ: Fenerbahçe-Eczacıbaşı: 3-0

4. MAÇ: Eczacıbaşı Fenerbahçe: 3-0