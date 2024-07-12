Yıldızlarla dolu Süper Lig'in yol haritası belli oldu

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19 takımlı ligde bu sezon toplamda 38 hafta oynanacak ve her hafta bir kulüp ‘bay’ geçecek. 2024-25 sezonu, 9-10- 11-12 Ağustos’ta oynanacak maçlarla start alacak. Devre 20-21-22-23 Aralık’taki yapılacak 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci yarı 3-4-5-6 Ocak’taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. 2024-25 sezonun kapanış tarihi ise 1 Haziran 2025.

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En yüksek yayın gelirine sahip 6. lig

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, fikstür çekiminde yaptığı konuşmada, A Milli Takım’ın Avrupa Şampiyonası’nda 8 takım arasına kalarak Türk futbolunun uluslararası seviyedeki büyük gelişimini ispat ettiğini söyledi. Büyükekşi, “Milli takım seviyesindeki bu başarının, bu yıl Süper Lig’de de çıtayı daha da yukarıya çekeceğine yürekten inanıyorum” derken, sponsorluk gelirlerinin son 1 yılda yüzde 125 arttığını ve Süper Lig’in Avrupa’da 6. en yüksek yayın gelirine sahip lig olduğunu ifade etti. Bu arada fikstür çekiminde Fenerbahçe Kulübü’nü temsilen kimse sahne çıkmadı.

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Şampiyon hocaların büyük yarışı

Galatasaray’da 2, Başakşehir’de 1 kez mutlu sona ulaşan Okan Buruk, İngiltere, İspanya, İtalya ve Portekiz’de 26 şampiyonluk kazanan Jose Mourinho, Feyenoord ve Rangers’te 6 kupa kaldıran Giovanni van Bronckhorst ve Trabzonspor’u 2021-22’de zafere taşıyan Abdullah Avcı, 2024-25 sezonunda ipi en önde göğüslemek için yarışacaklar.

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