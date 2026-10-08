4 bÃ¼yÃ¼klerde yÄ±ldÄ±zlarÄ±n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda karanlÄ±kta kaldÄ±lar! BarÄ±ÅŸ, Yunus, Kerem, Onuachu, Oh...

Haberlerimizi Googleâ€™da Takip Edin GeliÅŸmelerden anÄ±nda haberdar olun. Googleâ€™da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin DevamÄ±

SÃ¼per Ligâ€™de 2026-27 sezonunun ilk 6 haftasÄ± geride kalÄ±rken, ÅŸampiyonluk adaylarÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ± lige damga vuruyor.

Trabzonsporâ€™da Muhammed Salah 6 maÃ§ta attÄ±ÄŸÄ± 7 golle krallÄ±k koltuÄŸuna otururken; FenerbahÃ§eâ€™de Vedat MuriÃ§ 6 gol, Mason Greenwood ise 4 gol ve 2 asistle hÃ¼cumu sÄ±rtladÄ±. BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n yeni fÄ±rtÄ±nasÄ± Dusan Vlahovic 6 maÃ§ta 5 kez aÄŸlarÄ± havalandÄ±rÄ±rken, Galatasarayâ€™da sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle bu periyotta 2 maÃ§ta takÄ±mÄ± yalnÄ±z bÄ±rakan Victor Osimhen Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 4 karÅŸÄ±laÅŸmada kaydettiÄŸi 6 golle kalitesini konuÅŸturdu. Ancak bir yanda bu yÄ±ldÄ±zlar Ä±ÅŸÄ±ldarken, diÄŸer yanda geÃ§en sezona damga vuran isimler sergiledikleri performansla gÃ¶lgede kaldÄ±.

Haberin DevamÄ±

ÅžAMPÄ°YONLUÄžU MÄ°MARLARI SESSÄ°Z

SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibin geride kalan sezon kazandÄ±ÄŸÄ± ÅŸampiyonlukta bÃ¼yÃ¼k pay sahibi olan kanat oyuncularÄ± bu sezonun ilk 6 haftalÄ±k periyodunda skora katkÄ± vermekte bÃ¼yÃ¼k zorluk Ã§ekiyor. Â·

BarÄ±ÅŸ Alper YÄ±lmaz: GeÃ§en sezonu 8 gol ve 11 asistle tamamlayÄ±p sezona da ilk 6 maÃ§ta 3 gol, 2 asistlik bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapan milli futbolcu, bu sezon Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 6 lig maÃ§Ä±nda henÃ¼z gol veya asist Ã¼retemedi.Â

Yunus AkgÃ¼n: 2025- 26 sezonunu 7 gol, 9 asistle kapatan ve ilk 6 haftada 2 gol, 1 asistlik katkÄ± veren Yunus, bu sezonun aynÄ± periyodunda yalnÄ±zca 1 gol kaydetti. Â·

Leroy Sane: SÃ¼per Ligâ€™e adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± geÃ§en sezon 7 gol, 5 asistle oynayan ve ilk 6 maÃ§Ä±nda 1 gol, 1 asistle baÅŸlayan Alman yÄ±ldÄ±z, 2026-27 sezonunun ilk 6 haftasÄ±nÄ± skorsuz geÃ§ti.

Â

KEREM BU SEZON AÃ‡ILIÅž YAPAMADIÂ

Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu: FenerbahÃ§eâ€™de hÃ¼cum hattÄ±nÄ±n Ã¶nemli parÃ§alarÄ±ndan biri olan Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu, bu sezona skor Ã¼retme noktasÄ±nda SÃ¼per Lig maÃ§larÄ±nda etkisiz kaldÄ±. GeÃ§tiÄŸimiz sezonu 8 gol ve 7 asistle tamamlayan milli futbolcu, 2025-26â€™nÄ±n ilk 6 haftasÄ±nda skora 2 asistle katkÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Kerem, bu sezon ise sÃ¼re aldÄ±ÄŸÄ± 5 lig maÃ§Ä±nda gol atamazken 8-0 kazanÄ±lan EyÃ¼pspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda 1 asist yapabildi. GeÃ§en sezon maÃ§ baÅŸÄ±na 0.8 isabetli ÅŸut oranÄ± ile oynayan 27 yaÅŸÄ±ndaki milli futbolcunun 2026-27 sezonunda isabetli ÅŸut oranÄ± ise maÃ§ baÅŸÄ± 0.2â€™ye kadar geriledi.

Haberin DevamÄ±

Â

KRAL ONUACHU ESKÄ° FORMUNDAN UZAK

Paul Onuachu: GeÃ§tiÄŸimiz sezon Eldor Shomurodov ile birlikte gol krallÄ±ÄŸÄ± tacÄ±nÄ± takan Paul Onuachu, bu sezon skor Ã¼retse de geÃ§en yÄ±lki baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ±n gerisinde kaldÄ±. 2025-26â€™yÄ± 22 gol ve 2 asistle tamamlayan NijeryalÄ± santrfor, geÃ§en sezonun ilk 6 haftasÄ±nda 3 kez fileleri havalandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Onuachu, bu sezon ilk 6 haftada ise 2 golde kaldÄ±.

Â

HYEON-GYU OH GEÃ‡EN SEZONU ARATIYOR

Hyeon-Gyu Oh: GeÃ§en sezonun devre arasÄ±nda geldiÄŸi BeÅŸiktaÅŸâ€™ta 13 maÃ§ta 6 gol, 1 asistlik katkÄ± veren ve ilk 6 maÃ§Ä±nda 3 gol, 1 asist Ã¼reten Oh; bu sezon Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 6 lig maÃ§Ä±nda henÃ¼z golle tanÄ±ÅŸamadÄ±, yalnÄ±zca 1 asist Ã¼retebildi.

Haberin DevamÄ±

G.SARAY LEAO'DAN F.BAHÃ‡E LUKAKU'DAN SKOR KATKISI BEKLÄ°YOR

2025-26â€™da takÄ±mlarÄ±nÄ± Ã¶nemli katkÄ±lar veren oyuncular bu sezona istedikleri gibi baÅŸlayamazken yeni transferler iÃ§inde henÃ¼z suskunluÄŸunu bozamayan isimler de dikkat Ã§ekiyor. Galatasarayâ€™da 38 milyon Euro bonservisle transfer edilen Rafael Leao 3â€™Ã¼ ligde, 1â€™i Åžampiyonlar Ligiâ€™nde olmak Ã¼zere gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± 4 maÃ§ta gol ya da asist katkÄ±sÄ±nda bulunamadÄ±. F.BahÃ§eâ€™de de Romelu Lukaku 2â€™si elemelerde olmak Ã¼zere 3â€™Ã¼ Åžampiyonlar Ligi, 5â€™i SÃ¼per Ligâ€™de olmak Ã¼zere 8 karÅŸÄ±laÅŸmada ÅŸans bulmasÄ±na raÄŸmen henÃ¼z skor katkÄ±sÄ± veremedi.