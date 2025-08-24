Yıldızlar sahnesinde ilk Türk binici!

Haberin Devamı

Binicilikte en yüksek seviye olan Grand Prix’de yarışan Rotem İbrahimzadeh, 25-31 Ağustos tarihleri arasında Fransa’da düzenlenecek Avrupa Ustalar At Terbiyesi (Dressage) Şampiyonası’nda mücadele edecek. İbrahimzadeh’in ilk kez katılacağı organizasyonda ekip şefliğini Kemer Atlı Spor Kulübü Direktörü Ela Açar yapacak. Kemer Country Club bünyesinde gerçekleştirdiği at terbiyesi çalışmalarıyla tanınan İbrahimzadeh, kariyer öyküsünü ve hedeflerini Hürriyet’e anlattı.

TÜM BiNiCiLiK YOLCULUĞUM KEMER COUNTRY’DE GEÇTi

Üç yaşından beri at bindiğini belirten İbrahimzadeh, “Tüm binicilik yolculuğum, gelişimim ve öğrenimim Kemer Country Club’da geçti. At dünyasına dair her şeyi, bugün hâlâ kariyerimde çok önemli bir yere sahip olan Ela Açar’dan öğrendim. Kendisi hem mentorum, hem antrenörüm hem de yol arkadaşım oldu. Şu an 29 yaşındayım; hayatım tamamen atlarla iç içe geçiyor. Binicilik yapıyor, ders veriyor ve yarışmalara katılıyorum. Binicilikte ulaşılabilecek en yüksek seviye olan Grand Prix seviyesinde yarışıyorum.

DÜNYANIN EN iYiLERiYLE YARIŞACAĞIM

Beş yıldızlı yarışmalarda, Dünya Kupası elemelerinde ve bu yaz ilk kez Avrupa Ustalar Dressage Şampiyonası’nda yarışma şansına sahip olduğum için çok mutluyum. Sadece Avrupa’nın değil, dünyanın en az 60-65 binicisiyle yarışacağım. Benim için, çocukluğumdan beri idol olarak gördüğüm isimlerle aynı start listesinde yer almak bile başlı başına inanılmaz bir duygu. Gerisini hayatın bizi nereye götüreceğini gösterecek. Elimden gelenin en iyisini yapacağımı biliyorum ve en iyisini umut ediyorum.”