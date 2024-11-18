Yıldız isimden Galatasaray itirafı! 'Çok etkilendim'

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Kariyerinde Real Madrid ve Manchester United gibi devlerin formasını giyen ve futbol hayatını İtalyan ekibi Como'da sürdüren Raphael Varane, en çok etkilendiği 3 stadyumu açıkladı.

Fransız savunmacı Raphael Varane, Manchester United formasıyla birçok kez karşılaştığı Liverpool'un stadı Anfield'ı ilk sıraya yazdı. 'You'll Never Walk Alone' şarkısıyla taraftarların büyüleyici bir atmosfer oluşturduğu Anfield, Varane'ın en çok etkilendiği stadyumlar arasında ilk sırayı aldı.

İspanyol basınına konuşan Raphael Varane, kendisini en çok etkileyen stadyumlar arasında ikinci sıraya Borussia Dortmund'un mabedini yazdı. "Sarı Duvar" olarak bilinen ve güçlü rakipleri etkisi altına alan Dortmund Stadı, Fransız oyuncunun da en çok etkilendiği atmosferlerden biri oldu.

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Raphael Varane'ın büyüleyici stadyumlar listesinin 3. sırasında ise Galatasaray'ın evi Ali Sami Yen yer aldı. Hem Real Madrid'de hem de Manchester United'da forma giyerken sarı kırmızılı takıma karşı oynayan Fransız yıldız, Galatasaray'ın stadını en çok etkilendiği stadyum olarak açıkladı.

Manchester United ile sözleşmesi bittikten sonra Como'ya transfer olan ancak diz sakatlığı sonrası futbola veda eden Raphael Varane, Real Madrid ve Lens formaları da giydi. Kariyeri boyunca 480 maçta forma giyen 31 yaşında oyuncu 21 gol, 8 assitlik performans sergiledi.