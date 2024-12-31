×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Yıldız golcüden Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Georges Mikautadze
Yıldız golcüden Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 18:30

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Gürcü golcü Georges Mikautadze, sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir harekete imza attı.

Haberin Devamı

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un kadrosuna katmak istediği Georges Mikautadze, sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir hareket yaptı.

Georges Mikautadze, Instagram paylaşımına bir Galatasaray taraftarı tarafından yazılan "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi. Gürcü oyuncu bir süre sonra beğenisini geri çekti.

24 yaşındaki golcünün Galatasaray'a gelmeye istekli olduğu daha önce haberlerde yer almıştı.

Georges Mikautadze bu sezon Lyon formasıyla 21 maça çıktı ve 7 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Georges Mikautadze

BAKMADAN GEÇME!