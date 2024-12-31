Yıldız golcüden Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket

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Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un kadrosuna katmak istediği Georges Mikautadze, sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir hareket yaptı.

Georges Mikautadze, Instagram paylaşımına bir Galatasaray taraftarı tarafından yazılan "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi. Gürcü oyuncu bir süre sonra beğenisini geri çekti.

24 yaşındaki golcünün Galatasaray'a gelmeye istekli olduğu daha önce haberlerde yer almıştı.

Georges Mikautadze bu sezon Lyon formasıyla 21 maça çıktı ve 7 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.