Yıldız futbolcuya pasaport şoku: Milli takıma katılamadı!

Güncelleme Tarihi:

#Hollanda#Memphis Depay#Dünya Kupası Elemeleri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2025 19:11

2026 Dünya Kupası elemelerinde Malta ve Finlandiya ile karşılaşacak olan Hollanda'da yıldız oyuncu Memphis Depay, talihsiz bir gelişme yaşadığı için kampa katılamadı.

Hollanda, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Malta ve Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

Şu ana kadar oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet 1 beraberlik çıkaran Turuncular, 10 puanla zirvede yer alıyor.

DEPAY'A BÜYÜK ŞOK

Hollanda Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olan Memphis Depay, Brezilya'da büyük bir talihsizlik yaşadı.

Dış basına yansıyan haberlere göre; deneyimli oyuncunun havaalanında pasaportu çalındı. Bu yüzden Brezilya'dan kalkan uçağa binemeyen Depay, Hollanda Milli Takımı kampına katılamadı.

HOCASI KOEMAN'DAN AÇIKLAMA

Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman da yaptığı açıklamada "Bu, hem Depay hem de bizim için talihsiz bir durum. Milli takımda tam kadro hazırlanmak isterdik. Ancak kontrolümüz dışında gelişen durumlar var. Umarız en kısa sürede kampa katılır" ifadelerini kullandı.

