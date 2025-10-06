Yıldız futbolcuya pasaport şoku: Milli takıma katılamadı!

Haberin Devamı

Hollanda, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Malta ve Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

Şu ana kadar oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet 1 beraberlik çıkaran Turuncular, 10 puanla zirvede yer alıyor.

DEPAY'A BÜYÜK ŞOK

Hollanda Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olan Memphis Depay, Brezilya'da büyük bir talihsizlik yaşadı.

Dış basına yansıyan haberlere göre; deneyimli oyuncunun havaalanında pasaportu çalındı. Bu yüzden Brezilya'dan kalkan uçağa binemeyen Depay, Hollanda Milli Takımı kampına katılamadı.

HOCASI KOEMAN'DAN AÇIKLAMA

Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman da yaptığı açıklamada "Bu, hem Depay hem de bizim için talihsiz bir durum. Milli takımda tam kadro hazırlanmak isterdik. Ancak kontrolümüz dışında gelişen durumlar var. Umarız en kısa sürede kampa katılır" ifadelerini kullandı.

