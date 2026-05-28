Yıldız futbolcudan Domenico Tedesco'ya sert sözler: 'İşe yaramayacak taktik planı vardı!'

Napoli'de forma giyen Romelu Lukaku, Domenico Tedesco'nun Belçika Milli Takımı dönemi hakkında açıklamalar yaptı.

La Derniere Heure'ye konuşan Lukaku'nun açıklamaları şu şekilde oldu:

"Sizce biz ne düşünüyorduk? İşe yaramayacak bir taktik plan vardı. Bir oyuncu olarak bunu hissedersin. Kevin De Bruyne'ye de sorabilirsiniz. Kendi kendinize ‘Bu iş yürümeyecek’ dersiniz. Takımımızın birçok genç oyuncusu da bunu biliyordu. Ama yedek kulübesine gönderilme korkusuyla hiçbir şey söylemiyorlardı. Bu durum hayal kırıklığına neden oldu."

Ortam kötü müydü?

"Dürüst olmak gerekirse: Katıldığım tüm turnuvalar arasında, son Avrupa Şampiyonası'ndaki kadar oyuncular arasında iyi bir atmosfer yaşamadım. Bu benim için gerçek bir paradokstu.

Bir teknik direktör geliyor ve oyuncular onu tanımıyorsa, bilgi toplamaya başlıyoruz. Size garanti ederim, işler böyle yürüyor. Telefon görüşmeleri yapıyoruz ve bazı şeyler öğreniyoruz. Daha en başından soru işaretleri vardı. Biz oyuncular farklı bir aday önermiştik.

Bir tek birinin bizi silkeleyip kendimize getirebileceğini biliyorduk; şu anki teknik direktör gibi bizi hizaya sokabilecek kişi oydu. Duruma en uygun isim Thierry Henry’di."

Size danışıldı mı?

Evet. Hırvatistan yenilgisinden sonra Katar’da bizimle konuşuldu. Herkes, ‘Bize gereken kişi Henry’ diyordu. Bizi hatalarımız konusunda sorumluluk almaya zorlayacaktı. Zirveyi hedeflediğinde, sürekli sana hoş görünülmesini istemezsin.

Yani EURO 2024'te zaman mı kaybettiniz?

O turnuvada evet.

Turnuva öncesinde ve sırasında medyayla hiç konuşmadınız

Çünkü hayal kırıklığı yaşıyordum. Basın toplantılarına gitmem gerekiyordu ama istemiyordum. Kendimi tanıyorum, ben açık bir kitabım. Ama turnuva sırasında ortalığı karıştırmamak gerekiyordu.

Tedesco'nun kadro seçimindeki geçişin çok ani olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Roberto Martinez döneminde maçtan önce soyunma odasına girdiğimizde soru şuydu: “Bugün kaç gol atacağız?” Size yemin ederim, gerçekten bunu konuşuyorduk. Martinez bize boşlukların nerede oluşacağını söylüyordu ve biz 3-0, 5-0, 8-1 kazanıyorduk. Tak tak tak… Beş yıl boyunca böyle oynuyorsunuz. Sonra bir anda her şey sil baştan oluyor. İlk kampta (Tedesco döneminde) Thibaut Courtois ile etrafımıza baktık ve eski takımdan kimseyi göremedik. Şok ediciydi. Bu doğru bir yaklaşım mıydı?

Ukrayna ile 0-0 berabere kaldığınız maç için sizi övmemiz mümkün değildi. Son dakikadaki kornerde takım arkadaşlarınız zaman geçiriyordu. Bu hocanın talimatı mıydı?

Şimdi neden turnuva boyunca tek kelime etmediğimi anlıyorsunuzdur.

Garcia ile işler nasıl gidiyor?

Fikirleri var, oyunculara danışıyor ve son kararı kendisi veriyor. Söylediklerinizi dikkate alıyor. Oyuncular da EURO’ya göre artık daha olgun.

Peki Martinez’in en büyük özelliği neydi?

Size somut bir örnek vereyim. 2018 Dünya Kupası’ndaki Panama maçını hatırlıyor musunuz? İlk yarıda hepimiz korkuyla oynuyorduk. Kevin’in ortasında top önümde kaldı, üzerimde büyük baskı hissettim ve golü kaçırdım. İşte o anda Martinez gelip “Sakin olun çocuklar” dedi. Sonra rahat bir şekilde kazandık. Panama maçından sonra durumumuz on kat daha iyiydi. Japonya, Brezilya maçı için bize moral verdi, ama Brezilya maçı bir maç erken geldi. Bu yüzden bu Dünya Kupası'nda güçlenmemiz ve adım adım ilerlememiz gerektiğini söylüyorum.