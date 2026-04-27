Yıldız futbolcu Jack Grealish bir mekanda fazla alkol alıp uyuyakaldı! Uyandırmaya çalıştılar ama...

Haberin Devamı

Sezon başında Manchester City'den Everton'a kiralık olarak giden Jack Grealish sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz şubat ayında ayağından ameliyat olmuştu.

FAZLA ALKOL ALIP UYUYAKALDI

Bu operasyon sonrası sezonu kapatan yıldız futbolcu sahalara dönüş için tedavisine devam ederken bir mekanda fazla alkolden uyuyakalmış halde görüntülendi.

UYANDIRMAYA ÇALIŞTILAR AMA...

İngiliz basınında yer alan habere göre Grealish, cumartesi günü öğlen saatlerinde geldiği çatı katında yer alan bir mekanda alkol almaya başladı. Yıldız futbolcu yaklaşık bir saat sonra oturduğu koltukta uyuyakaldı.

Mekanda bulunan insanlar uyandırılmaya çalışılan Grealish'in fotoğrafı kısa sürede yayıldı.

Haberin Devamı

Daha önce de alkol problemleriyle gündeme gelen 30 yaşındaki futbolcu eleştirilerin hedefi olmuştu.