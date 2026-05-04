Yıldız futbolcu için sürpriz açıklama: Futboldan bıktı

Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 15:50

Benfica'nın kiralık yıldızı Sudakov'a dair Ukraynalı gazeteci Gazeteci Mykhailo Spivakovsky'den sürpriz bir açıklama geldi. Spivakovsky, 23 yaşındaki Sudakov'un futboldan bıktığını açıkladı.

Benfica'nın Shakhtar Donetsk'ten kiraladığı 23 yaşındaki 10 numara Sudakov'a dair ilginç bir bilgi paylaşıldı.

Ukraynalı gazeteci Mykhailo Spivakovsky, yaptığı açıklamada Sudakov'un futboldan bıktığını ifade etti.

"ARTIK ZEVK ALMIYOR"

Mykhailo Spivakovsky, Sudakov'a ilişkin yaptığı açıklamada, TaToTake adlı Youtube kanalında şu ifadelere yer verdi:

"Şok edici bir bilgi aldım. Sudakov, futboldan bıkmış ve yorulmuş olduğunu, artık hayatını adadığı bu işe kendini adamaktan zevk almadığını söylemiş.

Başarıya, zafere, herkesin onu sevmesine, Ukrayna'daki ününe, herkesin onu kucaklanmasına ve sayısız övgü almasına alışmıştı.

Şimdi ise daha düşmanca bir ortamla, rekabetin olduğu; yedek kulübesine oturtulabileceği bir durumla karşı karşıya. Shakhtar'da Sudakov'un yedek kulübesine oturtulduğunu hayal edebiliyor musunuz?

Bu onun için yeni bir durum ve işler istediği gibi gitmiyor. Yaşananlar, onun psikolojisini etkiledi."

