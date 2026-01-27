Yıldız futbolcu Galatasaray'a 'Evet' dedi!

Haberin Devamı

Kanatlara Noa Lang ve Yaser Asprilla’yı transfer eden Galatasaray’da sıra orta sahaya yapılacak takviyeye geldi. Christ Oulai’nin bonservisi için Trabzonspor’un kapıyı 40 milyon Euro’dan açması nedeniyle bu oyuncudan vazgeçen yönetim, rotayı İspanya’ya çevirdi. Villarreal’de forma giyen Pape Gueye ile görüşüp tekliflerini sunan sarı kırmızılılar, Senegalli futbolcudan olumlu yanıt aldı.

Villarreal 40 milyon Euro bekliyor

27 yaşındaki ön liberonun, “Kulübümle anlaşırsanız Galatasaray’a gelmeye hazırım” sözü üzerine transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray yöneticileri, Villarreal ile bonservis pazarlığına başladı.

İspanyol ekibinin, takımın asları arasında yer alan Gueye için 40 milyon Euro’luk bonservis beklentisi olduğu, buna karşın sarı kırmızılıların en fazla 30 milyon Euro’luk bir bütçe ayırdığı belirtildi.

Senegal’i Afrika şampiyon yaptı

Fransa'nın Le Havre takımında başlayan profesyonel kariyerinde, daha sonra Marsilya, Sevilla ve Villarreal formaları giyen Pape Gueye, son üç kulübüne bedelsiz transfer oldu. Senegal Milli Takımı’nda 39 maçta forma giyip 6 kez fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, Fas ile oynanan 2025 Afrika Uluslar Kupası final karşılaşmasında ülkesini şampiyon yapan golü atarak tarihe geçmişti..