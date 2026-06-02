Yıldırım'ın 300 milyon Doları masada, Safi her gün bir transfer açıklayacak!

Bir yanda Hakan Safi, diğer yanda Aziz Yıldırım... “Fenerbahçe Başkanı kim olacak?” sorusu önümüzdeki hafta sonu yanıtını bulacak.

Başkan adaylarından Yıldırım bayram süresince İzmit, Sakarya, Düzce, Bolu gibi illeri ziyaret edip Anadolu’yu dolaşırken, Safi önce Budapeşte’deki UEFA Şampiyonlar Ligi finalini izledi, ardından pazar günü Antalya ve Bodrum’da Fenerbahçeliler Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Hakan Safi ile Bodrum’da karşılaşınca ekibi ve kendisi ile bir müddet sohbet etme şansı yakaladım.

Bu sohbetin bir kısmı bende saklı kalacak. Ama yazabileceklerim de var elbette...

44 BİN ÜYENİN OY VERME HAKKI VAR

Hakan Safi‘ye önce kongrede oy kullanacak üye sayısını sordum. 44 binin üzerinde üye aidatını yatırmış ve seçimde oy kullanmaya hak kazanmış. Fenerbahçe’nin 64 binin üzerinde üyesi var. Oy kullanacak üyelerin 28 bini 35 yaşın altında.

Safi ve ekibi bu oyların kendilerine yöneleceği konusunda son derece iyimserler. Genç kongre üyelerindeki teveccühten eminler. Ama unutmayalım ki son seçimde Aziz Yıldırım 10 binin üzerinde bir oy almıştı. Eğer katılım 20 binlerde seyrederse Aziz beyin şansı daha da artacak gibi görünüyor.

Bu elbette benim yorumum. Seçimi kazanacaklarından son derece eminler. 2-3-4 Haziran tarihlerinde her gün bir transfer açıklayacaklar. Bu transferlerin her birinin de dünya çapında isim olduğu konusunda da son derece iddialılar.

SAFİ: "OSIMHEN’DEN İYİSİNİ GETİRECEĞİZ"

"Osimhen'den daha iyi bir golcü transfer edeceğiz” sözlerini hatırlattım Hakan Safi’ye... Ve sordum; “Daha iyisi var mı?”

“Olmaz mı” dedi ve bir isim telaffuz etti. İznini almadığım için o ismi yazamıyorum. Ama gerçekten bu transfer gerçekleşirse kartlar yeniden dağıtılır. Ayrıca iki milli oyuncu ile de anlaştığının altını çizdi.

Hakan Safi’nin teknik adam seçimi için iki isim masada. O isimler de futbolda ses getirecek transferler listesine yazılır. Ama “Off the record (yayınlanmamak şartıyla)” sözü burada da elimi kolumu bağlıyor ve yazamıyorum.

"PARAYSA İŞTE PARA, BEN VERİYORUM"

Safi, seçilen başkanın gelir gelmez en az 50 milyon Euro nakit bulması gerektiğini, kulübün acil ödemesi (transferler hariç) gereken bu kaynağı da kendisinin karşılayacağını söyledi. “Paraysa işte para, ben veriyorum” diyerek sohbete noktayı koydu.

AZİZ YILDIRIM KONGREYE 25-30 BİN ARASI ÜYENİN KATILIMINI BEKLİYOR

Aziz Yıldırım cephesi de inanılmaz bir çalışma için de. Anadolu’yu baştan sona dolaştılar. Yıldırım’ın ekibinin düşüncesi seçime katılım oranının 25 bin ve üstü olacağı yönünde. Maksimum 30 bin rakamını telaffuz ediyorlar ama ben bu seçimin diğer seçimlere oranla enerjisinin düşük olduğunu düşünüyorum. 25 bin ideal rakam olur.

Aziz bey ve ekibi Hakan Safi’den transfer hamlesi geleceğini öngörüyorlar. Açıklarlar mı bilmem ama çok iyi bir golcü ile anlaştıklarını ifade ettiler.

“Niye açıklamayacaksınız?” soruma da şu yanıtı veriyorlar:

“Kolay mı bu işler! Seçilmiş bir yönetim olamadan transfer zor. Oyuncunun kulübü ile görüşmeden, anlaşmadan nasıl yaparız bunu!”

Benzer bir ifadeyi Safi de kullanmıştı. Yıldırım tarafı, Safi’nin transfer açıklamalarına da üstü kapalı olarak böyle bir yanıt veriyor da olabilir.

"BİZİM LİSTEMİZ ÇOK DAHA İYİ"

Aziz Yıldırım ve ekibi özellikle yönetim kurulu listesi ile bu seçimde öne çıktıkları konusunda eminler.

“Daha iyi bir liste ile Fenerbahçelilerin karşısına çıkıyoruz. Bu listenin etkisini herkes hissedecek.”

Yorumları bu...

Aynı kelimelerle ifade etmediler ama, “Yaptık, yine yaparız” diye düşünüyorlar.

"KİMSE MERAK ETMESİN, PARAYI BULURUZ"

Aziz Yıldırım’ın ekibinden bir ismi aradım...

Fenerbahçe’nin nakit ihtiyacı ile transfere ayrılacak paranın kaynağını sordum. Aldığım yanıt çok ilginçti:

Öyle bir zamanda ve öyle bir toplantıda aradın ki, şu anda masada oturduğum insanlar, 300 milyon dolar toplar. Kimse merak etmesin, biz parayı buluruz.”

AYKUT HOCA İÇİN KOCAMAN BİR ALKIŞ

Gelelim Aykut Kocaman konusuna. Futbol dünyasında Aykut hoca kadar haksızlığa uğramış bir başka isim hatırlamıyorum. Duruşu, futbola bakışı, yaklaşımı ile tepeden tırnağa Fenerbahçe’yi temsil eden çok önemli bir isim. Aziz Yıldırım’a ona verdiği değeri ellerim kızarıncaya kadar alkışlıyorum. Seçim kaybederim diye inandığından vazgeçmez Aziz Yıldırım. Yazabildiklerim şimdilik bu kadar. Seçimi kim kazanır bilmiyorum. Ben kazanan Fenerbahçe olsun istiyorum. Çünkü, Fenerbahçe’nin yeniden yükselmesine futbolumuzun ihtiyacı var.