Yıldırım Demirören golfte yeniden başkan

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Türkiye Golf Federasyonu’nda (TGF) başkanlığa yeniden Yıldırım Demirören yeniden seçildi. Ankara’da JW Marriott Hotel’de düzenlenen genel kurulda seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Yıldırım Demirören seçimde kullanılan 128 oyun 125’ini aldı.

BAYRAĞI TAŞIYACAĞIZ

Türkiye’de golfün ilerlemesi için çok çalıştıklarını anlatan Demirören, “Göreve geldiğimizde 4 milyon dolara yakın borç vardı. Sponsorlarımızın ve bakanlığımızın desteğiyle bütün borcu kapatarak buraya geldik. Emeği geçen yönetim kurulu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” derken teşekkür konuşmasında ise şu ifadeleri kullandı:

“Bu görevi bize tekrar layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Bu görevin öneminin farkındayım. Bu bayrağı taşıyacağız. Sizlerin desteği önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza da verdikleri ve verecekleri destekten dolayı teşekkür ederim. 10 asil, 10 yedek üyeyiz ama biz bütün arkadaşlarımızla golfe hizmet için bilfiil çalışacağız.”

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NiHAT ÖZDEMiR DE TGF YÖNETiMiNDE

Yıldırım Demirören daha önce Futbol Federasyonu’nda birlikte çalıştığı Nihat Özdemir’i yönetimine dahil etti. TFF’de başkanlık yapan iki isim, bu sefer TGF’nin çatısı altında buluşurken yeni yönetimde Özdemir’in yanı sıra şu isimler bulunuyor: İsmail Hasan Akçayalıoğlu, Murat Karaduman, Ahmet Olmuştur, Ali Düzgün Özdoğan, Mehmet Evyap, Anıl Tetik, Hasan Ceylan, Nejla Gerçek, Güray Yazıcı.