Yıldırım Demirören: Bu bayrağı en iyi şekilde taşımaya çalışıyoruz

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde, bu yıl halk oylamasına sunulacak adayların belirlenmesi için Türkiye'nin en önemli spor adamları, medyanın spor müdürleri ve spor yazarları bugün bir araya geldi.



P&G'nin lider erkek bakım markası Gillette iş birliği ile bu yıl 67.'si düzenlenecek dünyanın en uzun soluklu spor ödülleri projesi olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için dev jüri ESA Arena'da toplandı.



Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyük Jüri Toplantısı'na, TC. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Spor Toto Teşkilat Başkanı Başkanı Bünyamin Bozgeyik, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TTF Başkanı Cengiz Durmuş, spor medyasının temsilcileri katılırken, belirlenen aday adayları arasından toplam 7 kategori için seçim yapıldı. Ödüllere aday olan isimler ve takımlar önümüzdeki günlerde halka duyurularak oylamaya açılacak. Oylama, Mayıs ayının sonuna kadar Milliyet Gazetesi ve www.yilinsporcusu.milliyet.com.tr adresi üzerinden gerçekleşecek.



NİHAT ÖZDEMİR: TÜRK MİLLİ TAKIMI'NDAN, TÜRK SPORCULARIMIZDAN ÇOK ÜMİTLİYİM



Büyük Jüri Toplantısı'nda ilk olarak konuşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, bu sene 'yılın sporcusu' adayları listesinde futbolcu bulunmadığını, ancak önümüzdeki yıl birçok Türk futbolcusunu buradaki listelerde göreceklerine inandığını söyledi.



Özdemir'in açıklamaları şöyle;



"Değerli jüri üyesi arkadaşlarım. Bugün başarılı sporcularımızı tespit ettik ve halkın oylamasına sunacağız. Gillette'i de Türk sporuna verdikleri destekten dolayı tebrik ediyorum. Sadece burada değil, bir çok yerde de kendilerini görüyorum. Bu yüzden teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Milliyet Gazetesi'nin 67 yıl gibi uzun bir sürede bu geleneksel yarışmayı düzenlemesinden dolayı da canı gönülden tebrik ediyorum. Ayrıca geçen yıl 5.9 milyon kişi oy kullanmış. Tahmin ediyorum ki bu Türkiye'de bir rekordur. Belki de dünyada sayılı rekorlardan biri olabilir. Tabi listeye bakınca, adaylar arasındaki yılın sporcusunda bu sene futbolcu göremedik. Basketbolcu var ama futbolcu yok. 2020 yılında sönük bir yıl olarak geçirdik. Bunda pandeminin bir tesiri var. Bir de Avrupa Ligi'nde oynadığımız maçlarda maalesef başarılı olamadık. Ama 2019 listelerine baktığımız zaman her dalda hemen hemen Türk futbolcularımızı gördük, milli takımlarımızı ve teknik direktörümüzü de gördük. Bu bize ayrı bir gurur vermişti. Ama ümit ediyorum ki inşallah 2022 yılında büyük bir fırsat bizi bekliyor. Avrupa Futbol Şampiyonası 2020 yılında yapılacaktı ancak yapılamadı. 2021 yılının 11 Haziran tarihinde, şu anda görünen programa göre İtalya ile oynayarak başlayacağız. Sonra Bakü'ye gideceğiz ve 2 maçımızı oynayacağız. Bu bizim için inşallah büyük bir fırsat ve Türk Milli Takımı'ndan, Türk sporcularımızdan çok ümitliyim. Çünkü gerçekten şu anki yurt içinde oynanan maçlarda hem de yurt dışında oynanan maçlarda çok başarılı Türk sporcularımı var. Bunlar inşallah 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kendisini göstereceklerdir. Gelecek yıl burada yine jüri olarak toplandığımızda birçok Türk futbolcusunu buradaki listelerde görmüş olacağımızı ümit ediyorum ve dua ediyorum. Tekrar hayırlı olsun. İnşallah büyük bir katılımla yılın sporcuları, takımı, antrenörü hepsine seçmiş olacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun."



TANKUT TURNAOĞLU: BU KADAR ÇOK BRANŞTA KATILIM YAPABİLİYOR OLMAMIZ TÜRK SPORUNUN GELDİĞİ NOKTAYI GÖSTERİYOR



P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu da, "Bakanımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Heyecanımızı daha da üst seviyeye çıkardınız, çok çok teşekkür ederim. Biz burada 61'inci yılda devreye girdik. Benim için çocukluğumdan bu yana aklımda kalan organizasyonlardan biri. Bunu bugünlere getiren Milliyet'e, Demirören ailesine çok teşekkür ediyorum. Çok ciddi anlamda farklılaşıyor branşlar. 2028'e kadar olimpiyat sponsorluğumuzu da uzattık. Bu anlamda 20 ayrı branşta 34 sporcuyu destekliyoruz. Bu kadar çok branşta katılım yapabiliyor olmamız Türk sporunun geldiği noktayı gösteriyor. Spor bakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Biz markalarımızla sporun iç içe olmasını görev olarak görüyoruz. Sporcularımıza hak ettiği desteği hep beraber verelim" dedi.



YILDIRIM DEMİRÖREN: HERKESİN BİR EMEĞİ VAR. BİZ DE BU BAYRAĞI EN İYİ ŞEKİLDE TAŞIMAYA ÇALIŞIYORUZ



Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ise, "Bildiğiniz gibi Gillette-Milliyet'in 67'nci yılını kutluyoruz. Ben bugüne kadar geçmişte spor müdürlüğü yapan Milliyet'teki tüm arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum. Vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Herkesin bir emeği var. Biz de bu bayrağı en iyi şekilde taşımaya çalışıyoruz. Tayfun Bey'e de ayrıca teşekkür ederim. Gillette ile birlikte çıktığımız 7'nci yıl. Tankut Bey şahsında tüm ekibe teşekkür ediyorum. İnşallah 6-7 değil 10 milyon katılımcıyla daha güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. Olimpiyatlara katılan basketbol ve voleybol takımlarımıza başarılar diliyorum. Sayın Bakanım; sizin bugüne kadar Türk sporuna verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizlerle birlikte spor gelişecek, sizlerle beraber amatör spor daha iyi yerlere gelecek. Bakanlığımız çok güzel çalışmalar yapıyor. Bizim de medya olarak vazifemiz bu çalışmaları kamuoyuna en iyi şekilde duyurmak. Tekrar teşekkür ediyorum, herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



KASAPOĞLU: BAŞARI ZİNCİRİNİ 2019'DAKİ GENÇLERİMİZLE YAKALADIK



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, şunları söyledi;



"Tabi bir pandemi dönemi ama hamdolsun bir araya gelebildik. İnşallah bundan sonraki süreçte pandeminin oluşturduğu bir takım eksiklikleri hep birlikte gideririz. Çünkü bu birliktelikler çok mühim. Zira bu ailenin fertlerinin güçlü iletişimi, diyaloğu, muhabbeti çok önemli bir durumu teşkil ediyor. Çünkü bizlerin ne kadar ortak amaç doğrultusunda birlikte hareket etmesi, spor camiasının, gençlerin ve hatta bütün toplumun bu anlamda başarısı ve mutluluğu için anlamlı bir mesajı ortaya koyuyor. 67'nci yılın jürisi, dile kolay. Bir geleneği inşa etmek ve onu sürdürmek, bu geleneğin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkesi minnetle yad ediyorum. Ahirete irtihal edenleri rahmetle anıyorum. İnanıyorum ki bu anlamlı gelenek çok çok daha uzun yıllar Türk sporu için, Türk milleti için başarıyla gururla devam etsin. Tabi spor, az önce de ifade edildi; iyileştiren bir olgu. Birleştiren, bir araya getiren, sosyal anlamda, ekonomik anlamda, her alanda bir gücü temsil ediyor. Şükürler olsun ülkemizin bu anlamda geldiği nokta hakikaten çok ciddi bir seviyeyi bizlere gösteriyor. Az önce aday adaylarına hep birlikte baktık. Tabi spor denilince akla ilk önce futbol geliyor. Gerek sponsorluk noktasında özel sektörler, gerek devlet katkısı noktasında, tabi futbol, basketbol ve voleybol, maddi anlamda bu aslan payını alan branşlar. Ama görmüş olduğumuz bu tabloda açıkçası branşların ortaya koyduğu performansın, ülkemiz açısından spor adına yarının çok daha güçlü, heyecan ve mutluluk verici olacağını müjdeliyor. Sporu her zaman bir kaç branştan ibaret olarak görmediğimizi ifade ediyoruz ve şükürler olsun gelinen noktada, cimnastikte, atletizmde, yüzmede çok anlamlı bir başarı zincirini 2019'daki gençlerimizle yakaladık. Bu çok önemli. Ayrıca herkese yüzme öğretme hedefimiz var ve inanıyorum ki halkımızdan da gördüğümüz ilgi bu anlamda bizi çok mutlu ediyor. Ama bunu medya camiamızla, sporun tüm paydaşlarıyla çok daha yukarılara taşımamız lazım. Çünkü inanıyorum ki bizim gençlerimiz her alanda bizleri mutlu edecek, başarısıyla, ahlakıyla, erdemiyle potansiyeli çok güçlü gençler. Ben gündemimizi biraz daha yarınlarımızda bizi gururlandıracak gençlerimizle ilgili daha çok mesai harcamaya, bunu halkımıza daha güçlü bir şekilde anlatma noktasında ayrı bir hassasiyeti ortaya koymaya davet ediyorum. Tabi üretim her şeyin başı. Bazı sporcularımızı listede gördük. Bunların bugünlere gelmesi bir emek. Hakikaten futbolda yeteneklerimiz var. Basketbolda yetenekler var. Keşfedilmesi gerekenler var. Voleybolda başta kadın voleybolu olmak üzere hakikaten Anadolu'nun dört bir yanından yetişen güçlü bir nesli görüyoruz. Ayrıca bunlara atletizm, yüzme gibi branşlar da dahil. Ayrıca bisiklet sporu var. Bu sporun gelişmesi adına hiç bir mazeretimizin olmaması lazım. Bunun temelini de attık hamdolsun. Türkiye'nin ilk veledromunu inşa ediyoruz. Yani 64 branş var. Ülke olarak, devlet olarak ciddi emek harcadığımız. Ciddi finansal katkılar ortaya koyduğumuz, bunları el birliğiyle büyütmemiz lazım. Bunları büyütmek ve güçlendirmek adına da ben inanıyorum ki sizlerle birlikte bu başarı, bu heyecan daha da güçlenecek. Özellikle sporun tabana yayılması bizim çok önemsediğimiz bir konu. Yani sporu bir boş zaman aktivitesi görmemek noktasında toplumu bilinçlendirmek ve sporun fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda bir sağlık unsuru olduğunu, bu anlamda daha da güçlü bir şekilde ortaya koyma adına daha çok çalışmamız lazım. Bir araya gelmemiz lazım. İnşallah bu birliktelikleri daha da sürdüreceğiz. Türkiye her alanda çok ciddi bir mücadele içerisinde. Bunu da hep birlikte görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretini, dış politikada, ekonomide, sanayide, her alanda ciddi bir çabayı görüyoruz. Bu manada da sporun bu çabada zaten var olan hızını hep birlikte daha da hızlandırmamız, daha da bu hızı artırmamız lazım. Ben bu manada da katkılarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bu anlamlı ödül ve bunun bu günlere kadar gelmesi ve bugünkü sahipleri Gillette ve Demirören ailesi. Özellikle özel sektörün bu manadaki destekleri. Sporda da olduğu gibi sosyal konularda da çok mühim ve inanıyorum ki bu güzel birliktelikleri daha yukarı noktalara birlikte taşıyacağız. Özellikle pandemi süreci, tüm dünyanın mücadele ettiği bir konu. Bir kaç gün önce yeni bir normalleşme adımına geçtik. İnşallah birlikte bu mücadeleden de sağlıkla, afiyetle, hem spor camiası olarak, hem Türkiye olarak hem de insanlık olarak çıkmayı da temenni ediyorum, dua ediyorum. Bu vesileyle de her birinizi samimiyetle ve içtenlikle selamlıyorum."



Öte yandan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri son iki yılda imza atılan sosyal sorumluluk projeleri ile de takdir toplamıştı. 65. yılda en iyiyi seçmek için verilen her oy, çocukların spor malzemesi ihtiyacını karşılamak için bir desteğe dönüştürülmüştü. Geçen yıl da yine oy verenlerin desteği ile öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda TMOK, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği sonucunda tablet bağışı yapılmıştı. Geleneksel hale gelen ödül törenlerinin 67'ncisinde yine bir sosyal yardım gerçekleşecek.